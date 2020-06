Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Open-Air-Saison beginnt am Bahnhof Rennsteig

Die Open-Air-Saison am Bahnhof Rennsteig beginnt wieder mit einem ganz besonderen musikalischen Leckerbissen: Hans die Geige hatte im vergangenen Sommer selbst so viel Spaß bei seinem Konzert unter dem Dach der historischen Säulenhalle, dass er noch einmal am 25. Juni ein Gastspiel gibt. Ob zartrockige Geigenklänge mit der ihm eigenen Poesie seiner neuen Lieder oder die Bohemian Rhapsody von Freddy Mercury: Der Rockgeiger zaubert auf der Geige eine eigene Welt, in die die Besucher einen Abend lang eintauchen können. Eine Platzreservierung ist unbedingt notwendig, teilte die Rennsteigbahn als Veranstalter mit, da wegen der Corona-Abstands-Regeln die Anzahl der Sitzplätze eingeschränkt ist. Der neue „Mitropa-Schankwagen am Gleis 1 ist geöffnet, und es gibt Gegrilltes vom Rost. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 19:30. Im Vorverkauf kosten die Karten 19, an der Abendkasse 22 Euro. Reservierungen sind möglich unter 036782/70666 oder buchung@rennsteigbahn.de. Mit dem Konzert gehe eine lange Durststrecke zu Ende, sagte Ellen Winter von der Rennsteigbahn, nachdem alle Veranstaltungen im vergangenen Vierteljahr wegen der Pandemie abgesagt werden mussten. Man wolle so ein kleines Zeichen auf dem Weg zur Wiedererlangung einer neuen Normalität setzen.