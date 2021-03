Osterbrunnen wird wieder geschmückt

Geschwenda. Den Brunnen vor der Apotheke in Geschwenda schmückte diese Woche der Heimat- und Fremdenverkehrsverein in Zusammenarbeit mit der Floristin Sina Kummer auch in diesem Jahr wieder als Osterbrunnen. Die Kinder der örtlichen Kindertagesstätte Pfiffikus halfen dabei fleißig mit, auch vor der Heimatstube zu schmücken, mit dabei waren die Kindergärtnerinnen Christina Grünke (rechts) und Ingrid Heyer. Der Brauch, der ursprünglich aus der Fränkischen Schweiz stammen soll, ist auch in den Gemeinden des Ilm-Kreises verbreitet. In den Tagen vor dem Osterfest werden öffentliche Dorfbrunnen mit bemalten Ostereiern und anderen Verzierungen als Osterbrunnen geschmückt.