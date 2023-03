Osterschmuck für den Eckholdtbrunnen

Wie jedes Jahr wurde der historische Eckholdtbrunnen in Stadtilm wieder in einen Osterbrunnen verwandelt.

Stadtilm. Jahr für Jahr engagieren sich einige Stadtilmer für passenden Schmuck auf dem Markt

Der historische Eckholdtbrunnen in Stadtilm, ein Geschenk von Karl Eckholdt im Jahr 1880 an seine geliebte Heimatstadt, hat sich vor dem anstehenden Osterfest wieder in einen sehenswerten Osterbrunnen verwandelt. Darum kümmert sich Jahr für Jahr mit viel Hingabe eine Gruppe engagierter Anwohner. Zu ihnen zählen Peter Schmidt, Hansi Lange, Wolfgang Hirsch und Hartmut Pohl (von links). Auch die Familie von Reiner Ibscher und Kerstin Voigt sowie weitere Unterstützer bringen sich ein.