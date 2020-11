Parkraum in der Innenstadt knapp bemessen

Im Fall des Parkplatzes an der Schlossmauer ist ein Bebauungsplan im Gespräch, was Stellflächen in der Innenstadt weiter verknappen würde.

Eine Untersuchung sieht Bedarf in einem Parkhaus am Ilmenauer Bahnhof und schätzt die Gebühren im Zentrum als zu niedrig ein.

Ilmenau. Das Parken in der Innenstadt zu verteuern und im Gegenzug günstige bis kostenlose Stellflächen im Speckgürtel anzubieten oder besser zu bewerben - so lautet im Grundsatz die Empfehlung für die Parkraumbewirtschaftung der Zukunft in Ilmenau. Wie eine Untersuchung des Weimarer Planungsbüros „Verkehr 2000 Ahner + Münch“ ergab, sind in Ilmenau 60 Prozent der Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge in Ilmenau unbewirtschaftet, also bezahlfrei. Entsprechend niedrig ist in der Stadt die Anzahl der Kassenautomaten auf öffentlichen Parkplätzen. Gerade einmal vier Stück gibt es, während in Arnstadt deren Zahl im zweistelligen Bereich liegt. Nach Einschätzung von Ingenieur Klaus Ahner lädt diese Situation geradezu ein, so weit wie möglich zum Ziel in der Innenstadt zu fahren. „Dabei ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Parken im Zentrum Geld kostet“, sagte er.