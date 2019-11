Bank bröckelt in Langewiesen

Beim Geld scheiden sich die Geister, das merkte man auch, als es kürzlich im Ortsteilrat von Langewiesen um die Verteilung der Ortsteilbudget-Gelder an Vereine ging. Insbesondere der Partnerschaftsring, der Kontakte zu Kommunen in mehreren Ländern pflegt, langte kräftig hin. Da der Ortsteilrat bereits getroffenen Beschlüsse noch einmal in eine ordentliche Form bringen musste, traten die Wünsche an diesem Abend geballt auf.

Zunächst bekam der Partnerschaftsring 1000 Euro zugesprochen für Ausgaben zu einem Partnerschaftstreffen, dann aber wollte er auch noch weitere 800 Euro zum Aufbau einer Homepage „zwecks internationaler Kommunikation“. Da regten sich jedoch die Gemüter. Da könne ja jeder Verein kommen und dafür Geld verlangen, hieß es. Ein Fangnetz am alten Sportplatz, das abgebaut worden ist, wäre viel sinnvoller, sagte ein anderer Ortsteilrat. Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD) hob die Außenwirkung des Vereins hervor, der Langewiesen in den Ländern präsentiere, aber auch nach Langewiesen zu Treffen einlade. Insofern sei der Partnerschaftsring nicht mit anderen Vereinen zu vergleichen. Er bekam die mehrheitliche Zustimmung für die Förderung und will auch selbst 200 Euro zur Homepage beitragen.

Dem Fremdenverkehrsverein die Verluste ersetzt

Andere Vereine gingen bei der Budgetverteilung aber auch nicht leer aus. Dem Fremdenverkehrsverein wurden seine Verluste zum Backhausfest in Höhe von 842,49 Euro ersetzt. Die Kegler vom TSV Langewiesen bekommen für die Anschaffung einer Poliermaschine 640 Euro. Die Jagdgenossenschaft erhält für ihren Jägerball unter Ihresgleichen 400 Euro, die Jugendgruppe der Sportfischer zur Anschaffung von Sweatshirts 200 Euro, die Selbsthilfegruppe Osteoporose für das 15-jährige Jubiläum 30 Euro. Die Jugendfeuerwehr lässt als Dankeschön 12 Kinder und fünf Betreuer in den Trampolinpark nach Erfurt und bekommt dafür 170 Euro, die Senioren für ihre Weihnachtsfeier 400 Euro. Die Schützengesellschaft ließ sich Präsente, Sonnenwendfeier und Schützenball-Ehrungen bezahlen, mit rund 700 Euro. Einen aber alles in den Schatten stellenden Posten gab es noch. Die verwitterte und beschädigte Kunstbank am Radweg gegenüber der Kulturfabrik steht nicht mehr zur Nutzung zur Verfügung, sei nicht zu reparieren und sowieso laut Künstlerin auf Vergänglichkeit angelegt gewesen. Gekostet hatte sie 10.800 Euro. Aber einen stinknormale Bank an dieser Stelle wollen die Ortsteilräte nicht haben, sie plädierten für eine neue Kunstbank von der gleichen Künstlerin für das gleiche Geld von 10.800 Euro. Das will der Ortsteil vollständig aus seinem Budget bezahlen, wenn sich kein Sponsor findet.