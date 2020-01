Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Patient muss über Balkon transportiert werden

Ilmenau. Einen außergewöhnlichen Einsatz hatte am Mittwoch die Ilmenauer Feuerwehr zu absolvieren: Am Morgen forderte der Rettungsdienst die Einsatzkräfte in die Ilmenauer Humboldtstraße im Wohngebiet „Pörlitzer Höhe“ an, um einen Patienten aus seiner Wohnung im Erdgeschoss zu retten. Da der Mann über 300 Kilogramm wog und der Weg durch die Wohnung und Flur zu eng war, entschieden sich die Verantwortlichen vor Ort, den Patient über den Balkon zu retten.

Dazu wurde nach Angaben der Feuerwehr der städtische Radlader aus dem Sport- und Betriebsamt angefordert. Das Balkongeländer sowie die Balkontür mussten dazu entfernt werden. Anschließend wurden zwei Holzpaletten wurden mit Bohlen vom Rüstwagen verbunden und am Radlader gesichert. Der Patient wurde anschließend mit Muskelkraft auf die angehobene Palette gebracht, schließlich auf die Schwerlasttrage des Rettungsdienstes verlagert und dann an den Rettungsdienst übergeben.

Anschließend kümmerte sich ein Gebäudeservice sowie eine Fensterbaufirma um den fachgerechten Rückbau der Balkontür und des Balkongeländers.