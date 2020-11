Pension Ritter in Katzhütte: Mit Softeis und digitaler Hilfe

Wer die Geschichte einer Gaststätte erzählen will, die nicht nur für den Schwarzatalort Katzhütte sondern die ganze Gegend exemplarisch ist, der macht einen Termin aus und trifft sich mit den Inhabern. Normalerweise. Die Zeiten aber sind nicht normal, sondern aus den Fugen.

Ursula (alle sagen Uschi) und Heinz Machold, die Inhaber der Pension Ritter in Katzhütte, gehören mit 70 und 73 Jahren nicht nur aus Altersgründen zur Risikogruppe. Und sie haben einen Beschützer an ihrer Seite: Sohn Torsten Machold (47). Er lebt zwar fern der Heimat in Berlin, doch kümmert er sich für seine Eltern nicht nur ums Digitale, sondern auch darum, in ihrem Einverständnis diese Geschichte zu erzählen. Und so wird aus dem Besuch ersatzweise ein langes Telefonat.

Zeichen auf Erfolg und Expansion

Doch von vorn… 1969 nämlich war es, als die beiden Wirtsleute das Abenteuer begannen, auf eigene Kosten, aber mit der in der DDR erzwungenen Beteiligung durch die Konsumgenossenschaft die Gaststätte zu führen, die schon die Mutter von Heinz in ihrer Regie hatte, die heutige Pension zum Ritter. Als parallel ein kleines Café betrieben wurde und nebenan, dort, wo jetzt ein Wohnblock steht, ein Schwimmbad einlud, kam auch viel Laufkundschaft vorbei. Die Idee, Eis zu verkaufen, war also naheliegend. Als es im Frühjahr 1980 damit los ging und die erste Softeismaschine namens Ilka aus dem nordthüringischen Niedersachswerfen in Dienst gestellt wurde, gab es schon einen Dreikäsehoch, nämlich den damals achtjährigen Torsten, während seine Schwester Anja mit ihren drei Jahren gerade aus den Windeln war. Doch die Freude über die Eismaschine quasi zuhause war ebenso groß, wie einige Jahre später der Stolz von Torsten, auch mal selbst in den Ferien an der Maschine stehen zu dürfen. Immerhin: Außer in einer Bäckerei in Goldisthal gab es so etwas weit und breit sonst nicht.

Ein Jahrzehnt darauf aber war die Welt im Wandel und die DDR am Ende. Sohn Torsten, unausgesprochen designierter Nachfolger, zog der nötige Abschluss seiner gastronomischen Ausbildung weit hinaus aus dem Tal. Seine Eltern aber entschieden bald darauf, die nächste Stufe ihres Abenteuers zu wagen: Ein Anbau ließ die Zahl der Fremdenzimmer erheblich nach oben schnellen. Wieder waren die Zeichen auf Erfolg und Expansion gestellt und diesmal kündigten sich die Sorgen eher schleichend an.

Sich auf sinkende touristische Nachfrage einzustellen, war das eine, doch als die beiden in den Nuller-Jahren am Ende mit den Kosten soweit ans Eingemachte gehen mussten, bis sie sich fast nur noch auf sich selbst verlassen konnten, wehrte sich auch die eigene Kraft.

2008 führte eine längere Krankheit bei Uschi Machold zur schweren, aber nötigen Entscheidung, den Restaurantbetrieb einzustellen und nur noch eine Pension zu betreiben. Immerhin, die Bauarbeiter der ICE-Trasse sorgten noch einige Jahre für akzeptable Auslastung, doch auch diese Strecke war irgendwann fertig. Resignieren aber wollten die Macholds nicht. 2012 brachten sie die Softeismaschine wieder dauerhaft in Schwung, die bis dato immer seltener in Betrieb gegangen war. Gedanken aber, wie es in der Eisfelder Straße 22 mittelfristig weitergehen solle, waren immer schwerer zu vertreiben. Sohn Torsten erinnert sich noch an einige schwierige Jahre, als seinen Eltern bewusst wurde, dass mit ihm in der Unternehmensnachfolge weiter nicht zu rechnen sein würde. Doch ebenso wie er einst als Halbwüchsiger an der Softeismaschine eingesprungen war, hatte er auch diesmal eine Idee, wie zu helfen sein könnte, selbst dann, wenn er 300 Kilometer weit weg lebt.

Großbreitenbacher Monteure sind auch jetzt noch da

Und so kommt es, dass man heute eine Katzhütter Pension genauso schnell buchen kann, wie ein 5-Sterne-Hotel in Hamburg. Die großen weltweiten Buchungsplattformen kennen das kleine Etablissement in Katzhütte. Und in den sozialen Netzwerken Facebook und seinem Ableger Instagram ist das Original-DDR-Softeis längst bei den Influencern angesagt. Weil gleich um die Ecke in Großbreitenbach “Wiegand-Glas” neue Hallen baut, freuen sich selbst im herbstlichen Corona-Lockdown noch einige Monteure über eine gemütliche Unterkunft. Und alle zusammen hoffen, gut über den Winter zu kommen, bis mit dem Frühling auch die Softeismaschine wieder davon künden kann, dass es irgendwie immer weiter geht. Zum Beispiel auch bald wieder mit einem Besuch von Tochter Anja und ihrer Kinder, die gern bei Oma und Opa in Katzhütte sind.