Persönlicher Dank für Stadtilms Ehrenamtliche

Stadtilm. Schwierige Situationen erfordern besondere Maßnahmen: kleine Pakte statt feierliches Miteinander. Trotz der Corona-Krise soll die Ehrung der ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen Stadtilms und deren Ortsteilen nicht gänzlich ausfallen. „Ein offizieller Rahmen ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich“, sagt Bürgermeister Lars Petermann (FW). Deswegen schnürt der Stadtchef mit seinem Team kleine Pakete, die durch ihn oder durch die Ortsteilbürgermeister persönlich überreicht wurden.

„Für die Stadt Stadtilm danke ich Ingrid Schwambera vom örtlichen Kegelverein und Wolfgang Hoffmann vom hiesigen Wanderverein für Ihre Arbeit“, sagt das Stadtoberhaupt. Lobende und dankende Worte findet Petermann auch für Carina Siptroth aus dem Ortsteil Dienstedt. Sie ist im Gemeindekirchenrat tätig und organisiert das jährliche Krippenspiel in Dienstedt, das leider aufgrund der Corona-Pandemie nicht vor Ort sondern online stattfand.

„Gern hätte ich auch die Bewohner des Awo-Seniorenwohnheimes besucht und ihnen persönlich alles Gute gewünscht“, sagt der Stadtchef. Da dies jedoch nicht möglich sei, habe er als Überraschung einen Präsentkorb an Antje Enders, Leitern der Einrichtung, überbracht.

„Ein Weihnachtsgeschenk konnte ich auch der Kindervilla Stadtilm überbringen und stellvertretend an den Leiter Holger Spatz überreichen.“ Die Kindervilla hat drei Wohngruppen und eine betreute Wohngruppe und ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Jugendarbeit in Stadtilm und seinen Ortsteilen, so Petermann.

Eine Überraschung bekommt auch der in Stadtilm gestrandete Circus Baroness. Denn dieser kann aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Verordnungen nicht weiterziehen. Ihr Zuhause ist derzeit Stadtilm. Lars Petermann überreicht einen Präsentkorb gemeinsam mit Familie Neubert, die eine Gasflasche zum Betreiben der Wohnwagen und einen Sack Futterrüben für die Tiere spenden. „Die Kinder der Circus-Familie erfreuten uns mit einem Rundgang und zeigten uns stolz ihre Tiere“, berichtet der Stadtchef.

Außerdem hat der Bürgermeister sein Versprechen eingehalten und über die Stadtverwaltung Stadtilm ein Spendenkonto für den Circus Baroness einrichten lassen. Wer gern spenden möchte, so Petermann, könne dies gern auf folgender Bankverbindung vornehmen:

Stadtverwaltung Stadtilm

IBAN: DE55 8405 1010 1820 0000 24

BIC: HELA DEF 1ILK

Verwendungszweck: „Spende Circus Baroness“