Pkw brennt auf Parkplatz – Feuer greift auf anderes Auto über

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagmittag gegen 13.45 Uhr ein Renault Megane älteren Baujahrs in Ilmenau in Brand. Das Auto war auf einem Parkplatz in der Porzellanstraße abgestellt.

Das Feuer griff laut Polizei auf einen daneben stehenden Hyundai über, der ebenfalls stark beschädigt wurde.

Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern und den Brand löschen. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.