Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pkw kracht gegen Ampel - Einbruch in Bildungsstätte: Messtechnik und Abfälle gestohlen

Einbruch in Bildungsstätte: Messtechnik und Abfälle gestohlen

Unbekannte gelangten in der Zeit zwischen Freitag, 6. Dezember, 15.15 Uhr, bis Montag, 9. Dezember, 7 Uhr, auf bislang ungeklärte Weise in die Werkstätten und Büros einer Bildungseinrichtung Am Ehrenberg in Ilmenau. Es wurden Messtechnik, Laptops und Aluminiumabfälle im Wert von über 1500 Euro gestohlen. An mehreren Türen wurden Sachschäden im Gesamtwert von etwa 1000 Euro hinterlassen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) und die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0308825/2019 entgegen.

Pkw kracht gegen Ampel

Am frühen Dienstagmorgen kam es an der sogenannten Bärenkreuzung in Ilmenau zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Oehrenstöcker Straße aus Richtung Poststraße. Beim Linksabbiegen in die Karl-Liebknecht-Straße schätzte er Kurve und Geschwindigkeit falsch ein. Daher fuhr er geradeaus weiter und stieß er auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Ampelmast. Der Mast knickte um und beschädigte das Schaufenster eines angrenzenden Gebäudes.

Durch die Kollision wurde die 25-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die komplette Ampelregelung an der Kreuzung Oehrenstöcker Straße und Karl-Liebknecht-Straße bleibt vorerst außer Betrieb. Zur Schadenshöhe liegen liegen noch keine Informationen vor.