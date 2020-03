Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Politisches Kabarett ist kein Karneval

Ist es nun vorbei oder doch nicht? Doch, aus und Schluss!, sagt Rolf Frielinghaus ist es am Aschermittwoch mit aufgewärmten Büttenreden und Helau-Rufen, verdammt nochmal! Aber nicht so beim politischen Aschermittwoch in Ilmenau, auch Heringsessen genannt. Dieser scheine für Gäste und Akteure die Verlängerung des Faschings zu sein. Da werden Büttenreden der Session 1 : 1 wiederholt, wohl für diejenigen, denen die Kosten einer Faschingsveranstaltung zu hoch sind. Da graben sich ja die Faschingsaktiven selber das Wasser ab, sprich die Besucher, meint der Vorstand des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine und Ehrenpräsident des Ilmenauer Karnevalklubs. Diese gemeinnützigen Karnevalvereine bekämen ihre Steuervergünstigungen doch nicht für feucht-fröhliche Veranstaltungen, sondern für die Wahrung von Tradition und Brauchtum. Wobei, es gibt Ausnahmen: Nicht öffentliche Zusammenkünfte von Vereinen und Tanzmeisterschaften, die während der Session unmöglich zu organisieren wären. War jetzt das Verbandstreffen am Samstag der Ilm-Karnevalisten nicht öffentlich? Was wurde da Helau gerufen und Büttenreden der Session gehalten. Doch das Heringsessen zu Aschermittwoch sollte politisches Kabarett sein und nicht Karneval. Na dann, Helau!