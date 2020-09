Ilmenau. Wer kann Angaben zu unbekannten Tätern machen, die sich letzte Woche an einem Grab zu schaffen gemacht haben?

Am Ilmenauer Friedhof hatte bereits am Samstag ein Zeuge Beschädigungen an einer historischen Grabstätte festgestellt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe aufgenommen.

Sie sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Unbekannten liefern können, die das Grab beschädigt haben können. Angaben können unter der Telefonnummer 03677-601124 gemacht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen