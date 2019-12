Polizei widmet sich Intensivstraftätern im Ilm-Kreis

Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau kam auch über die Feiertage nicht zur Ruhe. Zum wiederholten Male hatten es Einbrecher auf einen Getränkemarkt in der Langewiesener Straße in Ilmenau abgesehen, waren bisher die Einbruchsversuche gescheitert, so kamen sie diesmal in der Nacht zum 25. Dezember im Markt an Bargeld und Zigaretten im Wert eines niedrigen vierstelligen Bereichs. Eine Art von Beschaffungskriminalität im Ilm-Kreis, der die Beamten auf Trab hält.

Über die Weihnachtsfeiertage waren sie mit vier Funkwagen und elf Kollegen besetzt, der stellvertretende Inspektions-Chef Klaus Koch empfing am Vormittag des 24. Dezember in Ilmenau mit Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos), dem hauptamtlichen Beigeordneten des Kreises, Kai Tischer (SPD) und dem Landtagsabgeordneten Andreas Bühl (CDU) eine Delegation von Stadt und Kreis, die ihren Respekt den Diensthabenden ausdrückten und sich mit kleinen Aufmerksamkeiten bedankten.

Die Polizei hatte auch Erfolge vorzuweisen, so sei nach einer Einbruchserie im Kreis und über die Kreisgrenzen hinaus in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen ein Netzwerk an Tätern ausgehoben worden, die für den Diebstahl hochwertiger Werkzeuge und Baumaschinen wie Radlader und Bagger sowie den Einbruch in Firmen verantwortlich waren. Es seien Haftbefehle ergangen und Beutegut sichergestellt worden, sagte Koch.

Aufgenommen worden sei auch wieder die Arbeit der IG Fokus, die Intensivstraftäter wegen Diebstahl und Einbrüchen zielgerichtet mit der Kriminalpolizei Gotha ermittelt und ein Paket an Delikten der Staatsanwaltschaft übergibt, so seien im Jahr 30 Haftbefehle ausgestellt worden. Der steigende Drogenkonsum führe zu Beschaffungskriminalität, die auch vor Minderjährigen nicht halt mache, sagte Koch. Auch wenn es Schulen abstreiten würden, es gäbe auch dort die Notwendigkeit, präventiv tätig werden zu müssen. Da seien alle öffentlichen Mandatsträger gefordert.

In der Arnstädter Notfallambulanz der Ilm-Kreis-Kliniken hatten Madlen End, Marcel Wagner und Marita Supp (von links) Dienst. Foto: André Heß

Die Besuche am 24. Dezember wurden in den Notaufnahmen der Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt und Ilmenau fortgesetzt. Krankenschwester Kerstin Zschemisch sprach in Ilmenau von vorwiegend älteren Patienten, die sie gerade mit zwei Ärzten und einem Pfleger hier behandeln würden. In Arnstadt seien es hingegen mehr Kinder gewesen, sagte Krankenschwester Marita Supp. 60 bis 70 Patienten würden derzeit an einem Tag die Notfallambulanz aufsuchen, da merke man auch, dass die Hausärzte zurzeit keinen Dienst haben.

Weiter ging die Dankeschön-Route zur Leitstelle des Ilm-Kreises ins Landratsamt. Dort arbeiten insgesamt zwölf 12 Leute jeweils zu zweit in Zwölf-Stunden-Schichten, ein Oberbrandmeister und ein Notfallsanitäter, um auch die Spezialisten im Falle von Feuerwehr-und Rettungseinsätzen als Koordinatoren in der Schaltzentrale zu haben. Wie Kay Tischer sagte, suche die Verwaltung nach einem neuen Gebäude, das mehr Platz biete und außerdem müssten Möbel, Technik und Telefone erneuert werden. In frühestens acht Jahren könnte dann ein Zusammenschluss zu einer zentralen Leitstelle mit anderen Landkreisen soweit sein. Besuch bekamen auch das Tierheim und die DRK-Rettungsleitstelle in Ilmenau. Beim Deutschen Roten Kreuz wollte man aber keine Presse dabei haben, weil es derzeit Zwistigkeiten mit dem Landkreis gibt wegen der fehlenden Unterstützung bei der Erweiterung von Kapazitäten für Fahrzeuge und Mitarbeiter am Standort Ilmenau.