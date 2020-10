Polizeichef des Ilm-Kreises vermisst Rückendeckung der Politik

Diese zweistündige Diskussion hätte mehr Zuhörer verdient, da waren sich am Montag im Ilmenauer Rathaus die Experten sicher. Gab es doch so noch nicht öffentlich geäußerte Einblicke aus dem Arbeitsleben des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei, aber eben auch eine corona-bedingte begrenzte Anzahl von Plätzen im Ratssaal.

Eingeladen hatte die CDU/FDP-Stadtratsfraktion gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Bühl, der die Veranstaltung moderierte. Thema: „Respekt?! Rettungs- und Polizeikräfte zwischen Wertschätzung und Ziel von Angriffen“.

Bühl dazu: „In unserem Land ist es für viele selbstverständlich, dass Hilfe bei Unfällen, Brand und Kriminalität für alle Bürger sofort zur Stelle ist. Dennoch nehmen die Fälle der Gewalt gegenüber Polizei- und Rettungskräften erheblich zu.“ Erfahrungen aus der Praxis gaben Jörg Bürger, Leiter der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, Andreas Meißler, Stadtbrandmeister der Stadt Ilmenau, und Hendrik Fröhlich, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes, kund.

Routinearbeit der Feuerwehr endet mit SEK-Einsatz der Polizei

Meißler berichtete von einem Angriff auf ehrenamtliche Feuerwehrleute, die in Gehren zu einer Türöffnung gerufen wurden und mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden sind. Sie zogen sich zurück, das Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei kam zum Einsatz. Damit sei ein Tiefpunkt erreicht worden, sagte Meißler.

Mit solchen Angriffen habe man es bisher nicht zu tun gehabt, dafür verstärkt mit Missachtung von Absperrmaßnahmen bei Einsätzen und Pöbeleien wegen laufenden Motors, der aber zum Pumpenbetrieb notwendig sei.

Polizeichef Bürger sagte, dass die Polizei als Blitzableiter herhalten müsse. Dass sich Straftäter ihrer Festnahme widersetzen, verstehe er ja noch. Angriffe gegenüber Feuerwehrleuten und Rettungsdiensten aber überhaupt nicht. Hendrik Fröhlich sprach davon, dass es alkoholisierte oder unter Drogen stehende Personen sind, die sich gegen die Mitnahme im Rettungswagen zur Wehr setzen. Aber so schlimm sei es nicht, „wir sind immer noch die helfende Hand“.

Eine Rettungssanitäterin vom Arbeiter Samariter Bund (ASB) widersprach ihm: Man kenne seine Pappenheimer in Arnstadt schon, da warte man lieber erst ab, bis die Polizei da ist.

Der Amtsleiter für Katastrophen- und Brandschutz, Sebastian Arnold, wünschte sich, dass die Polizei schneller vor Ort sei, um die Feuerwehr wie Rettungskräfte zu schützen, dafür müsse aber das Personal bei der Polizei erhöht werden. Dass die Feuerwehr wegen der Quarantäne in Neustadt die Straßen absperren musste, sei gar nicht ihre Aufgabe gewesen.

Inspektionsleiter Bürger sagte, dass man in Einsätzen verstärkt mit Messerangriffen ausländischer Bürger rechnen müsse und seine Handlungsmodelle angepasst habe. „Früher blieben wir rotzcool und höflich, davon sind wir weg.“ Er vermisse aber die Rückendeckung durch den Dienstherren und die Politik.

Ein anderer Polizist war der Meinung, dass die Arbeit der Polizei in den Medien immer nur negativ dargestellt würde wegen der Einschaltquoten und Auflagen.

Die Justiz ist zu milde in ihren Urteilen, hieß eine Meinung aus dem Publikum, das führe zu Frustpotenzial bei der Polizei. „Das stimmt“, sagte Bürger, „die Täter lachen uns aus“.

Inspektionsleiter favorisiert Kameraüberwachung an öffentlichen Plätzen

Er sei auch wegen der 10-Sekunden-Videos im Netz für den Einsatz von Bodycams bei der Polizei in Thüringen. „Der Polizist darf selber entscheiden, wann er die Schusswaffe einsetzt, aber nicht, ob er für die Beweissicherung filmen darf.“ Bürger sprach sich auch trotz des Datenschutzes für die öffentliche Kameraüberwachung von Plätzen aus, um Straftäter überführen zu können.

Angesprochen wurden in der Runde weiterhin zu wenige Polizei-Stellen für die Präventionsarbeit in Schulen, ungleiche Löhne von Lehrern und Polizisten, obwohl es in den Polizeischulen immer weniger Bewerber gäbe.