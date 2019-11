Post eröffnet neuen Zustellstützpunkt in Ilmenau

Die Deutsche Post hat am Dienstag offiziell ihren neuen Zustellstützpunkt im Ilmenauer Gewerbegebiet „Am Vogelherd“ in Betrieb genommen. Zuvor war das Unternehmen im Schorn-Tower eingemietet. Der Standort sei nach modernen logistischen Arbeitsprozessen gestaltet worden, sagte die Suhler Stützpunktleiterin Petra Reif, die auch für den Bereich Ilmenau zuständig ist. Pro Tag werden von hier aus rund 20.000 Briefe und 2500 Pakete bearbeitet. Für ihre Verteilung sorgen insgesamt 60 Mitarbeiter mit 41 Fahrzeugen, darunter drei ausschließliche Pakettransporter.

Der neue Zustellstützpunkt ist so ausgelegt, dass künftig auch elektrische Fahrzeuge vom Vogelherd aus starten können. Für die sogenannten Streetscooter der Post werden 41 Ladesäulen vorgesehen. Voraussichtlich im nächsten Jahr sollen dann Briefe und Pakete auch in der Ilmenauer Region emissionsfrei ausgefahren werden, sagte Unternehmenssprecher Thomas Kutsch. Damit sei die Postversorgung „langfristig umweltschonend gesichert“.

Diese Zustellfahrzeuge sollen im kommenden Jahr gegen elektrische Transporter ausgetauscht werden. Foto: Arne Martius

Tatsächlich in Betrieb genommen wurde die Logistikhalle bereits im Oktober. Beliefert werden vom Kunden im Umkreis von 50 Kilometern – und das unter topographisch anspruchsvollen Bedingungen, fügte Kutsch hinzu. Dazu gehört das gesamte Stadtgebiet von Ilmenau inklusive der alten und neuen Ortsteile – mit Ausnahme von Frauenwald. Jeden Morgen beginnen die Mitarbeiter um 6.30 Uhr ihren Dienst. Zunächst werden nach der Gangfolge bis zu 1000 Briefe und 100 Päckchen und Pakete sortiert, bevor die Tour startet. Die Anzahl der Lieferungen richtet sich dabei auch nach dem Zustellbezirk: Während in dicht besiedelten Wohngebieten mehr Sendungen auf kurzen Wegen zugestellt werden, ist es im ländlichen Raum umgekehrt.

Gerade jetzt zur Vorweihnachtszeit steigt für die Mitarbeiter das Pensum. Deswegen bekommen sie in dieser Phase zusätzliche Unterstützung, erklärte Petra Reif. Trotzdem ließ es sich ein Teil der Belegschaft nicht nehmen, eigens für die Eröffnung Kuchen zu backen – mit dem klassischen Posthorn obenauf.

„Des einen Freud’, des anderen Leid“, sagte Erfurts Niederlassungsleiter Marcus Wulf zum gestiegenen Paketaufkommen. Denn das wachsende Geschäft im Internet hat Auswirkungen auf den Einzelhandel. Im Fall des Logistikunternehmens sorgte der Trend dafür, dass die Räume im Schorn-Tower mit der Zeit zu klein wurden. Für rund zwei Millionen Euro entstand die neue Halle – gebaut vom Investorenehepaar Anette und Dieter Hepp. Mindestens für zehn Jahre ist die Post eingemietet. Das Grundstück ist 8500 Quadratmeter groß, der Bau selbst bietet 1400 Quadratmeter.

Zur Eröffnung ihres neuen Stützpunkts haben die Mitarbeiter selbst Kuchen unternehmensgerecht verziert. Foto: Arne Martius

Aus Sicht von Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) ist das neue Logistikgebäude „ein Bekenntnis zur Stadt“. Zwar wisse man im Rathaus um die zentrale Lage Ilmenaus, aber selbstverständlich sei so eine Investition deswegen nicht, fand er. „Ein schönes Gebäude mit spannendem Inhalt“, sagte CDU-Bundestagsmitglied Tankred Schipanski. Dass die Post auch in Ilmenau die Elektromobilität angehen will, hob er hervor. „Das Thema gehört schließlich auch in eine Universitätsstadt“, meinte Schipanski.

Eigenen Angaben zufolge will die Deutsche Post DHL Group bis zum Jahr 2050 die Emissionen im Zusammenhang mit ihrer Logistik auf Null bringen. In 220 Ländern ist der Konzern präsent und beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter.