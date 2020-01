Premiere mit kleiner Panne zum ersten Neujahrsempfang

Eine Premiere mit einer kleinen Panne war es, der erste Neujahrsempfang des Ilmenauer Ortsteils Unterpörlitz. Vertreter von Vereinen und Gewerbetreibende waren Dienstagabend ins Gemeindehaus geladen. Jedoch von einem der vier Vereine war die ersten eineinhalb Stunden kein Vertreter zugegen. Die Feuerwehr hatte zugleich ihre Jahreshauptversammlung. „Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir einen anderen Termin gewählt“, sagte Ortsteilbürgermeisterin Ute Oberhoffner (CDU).

Die Vereine standen im Mittelpunkt, feiern mit dem Sportverein, der Feuerwehr und dem Chor gleich drei in diesem Jahr ihren 140. Geburtstag. Von Ende Juni bis Anfang Juli soll es dazu eine Festwoche geben.

Vier neue Veranstaltungen sind außerdem in diesem Jahr geplant, blickte die Ortsteilbürgermeisterin voraus. Mit Pastorin Christine Behrendt entwickelte sie die Idee, Gemeindehaus und Kirche gemeinsam zu nutzen. Nachmittags soll es ein Café oder Imbiss im Gemeindehaus geben, abends eine Buchlesung oder ein Konzert in der Kirche. „Wir sind offen für Ideen, Helfer werden gesucht“, so Oberhoffner. Weitere Höhepunkte des Dorflebens sind wieder die Wanderung „Rund um Pörlitz“ (10. Mai) und der Weihnachtsmarkt (19. Dezember).

„Ein Dorf lebt nur mit den Menschen, die mitmachen“, so die Ortsteilbürgermeisterin. Sie betonte auch die Bedeutung der Gewerbetreibenden und der Infrastruktur. So bekam Larissa Pause von der Firma LLT-Lasertechnik einen Strauß Blumen, nachdem sie im Vorjahr einen Preis verliehen bekam. Ausgezeichnet wurden auch engagierte Bürger, wie Nico Sauerbrey, der seit zehn Jahren den Job des Weihnachtsmanns auf dem Weihnachtsmarkt übernimmt.

Auch die Vereine stellten sich vor, darunter der Chor Harmonie und der Jugend- und Familienkreis. So warb der 366 Mitglieder starke Sportverein SV 1880 um Sponsoren und möchte in der Festwoche ein öffentliches Training anbieten. Die Angler und Naturfreunde feierten gerade ihr 50-jähriges Jubiläum.