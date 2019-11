Prinz Blondie küsst Schneewittchen am Rennsteig wach

Alle Jahre wieder überrascht der Verein Attraktives Ilmenau die Kinder mit seiner Kinder-Weihnacht. Allen voran als Hauptorganisator legt sich dazu Vorsitzender Rolf Macholdt ins Zeug, aber ohne Helfer und vor allem Sponsoren wäre er aufgeschmissen, gibt er selber zu. Vor allem jetzt, nachdem Ilmenau mit der Gebietsreform über 20 Kindergärten verfügt, ist der Aufwand, jeder Einrichtung auch in den Ortsteilen gerecht zu werden, immens groß geworden.

Vor allem für den absoluten Höhepunkt, der sich am Donnerstag und heute auf dem Bahnhof Rennsteig abspielt. Nicht weniger als 320 Kinder aus allen Ilmenauer Kindergärten inklusive Ortsteile kommen in den Genuss einer Dampflokfahrt durch die Rennsteigbahn hinauf zum Bahnhof Rennsteig, der auf 747 Meter Höhe liegt. Dafür fährt die Dampflok zweimal am Tag von Ilmenau und zurück. Bereits 8 Uhr war am Donnerstag für den ersten Zug Abfahrt, an Bord auch Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) und Sparkassenchef Marco Jakob, der einen Scheck von 1.500 Euro mitgebracht hatte. Damit ist das Vergnügen aber noch lange nicht vollständig bezahlt, doch es gab weitere Spender, sagte Rolf Macholdt. Zum Bahnhof gebracht wurden die Kinder mit dem Ilmenauer Omnibusverkehr.

Der Weihnachtsmann erzählt den Kindern eine Geschichte. Foto: André Heß

Am Bahnhof angekommen, der zweite Zug kam früher als der Fahrplan angekündigte hatte, haben es sich die Kinder in der Gaststätte Gleis 1 gemütlich gemacht und wurden von Puppenspieler Falk Uhlke köstlich unterhalten. Der zeigte als Spielfläche ein Königreich aus Streichhölzern vor und kündigte das Märchen Schneewittchen an. Freilich frei interpretiert und im Zusammenspiel mit den Kindern arrangiert. Die Schwiegermutter, eine Hexe, wollte Schneewittchen vergiften, weil es schöner war als sie. Den Spruch „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ konnten die Kinder aus voller Kehle mitsprechen. Aber auch ansonsten waren sie fit, was den Ablauf der Geschichte anbetrifft. Der Kasper verdingte sich als Kammerdiener der bösen Königin, die seiner Meinung nach „einen kleinen Piepmatz unterm Pony“ hatte. Blondie, Prinz Norbert, knutschte schließlich Schneewittchen bei den sieben Zwergen wieder wach und die Märchenwelt war in Ordnung. Der Weihnachtsmann erzählte den Kindern anschließend eine Geschichte vom Weihnachtsbaumkauf und alle sangen sie mit der Weihnachtsfrau am Akkordeon „Schneeflöcken Weißröckchen, wann kommst du geschneit?“ Es habe schon die Kinderweihnacht auf dem Rennsteig auch im Schnee gegeben, sagte Macholdt. Und spätestens Weihnachten soll es schneien, verspricht er den Kindern. Wenn das mal nicht geflunkert war. Sein Publikum konnte anschließend auch noch Wunschzettel in den Wunschbriefkasten werfen. Draußen dampfte schon wieder die Lok zur Abfahrt.