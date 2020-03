Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Prüfungen an der Universität finden statt

Die Technische Universität Ilmenau hat auf ihrer Homepage für Beschäftigte, Studierende und Gäste Anweisungen zum Umgang mit dem Coronavirus gegeben. Das Wintersemester haben knapp 5500 Studenten auf dem Campus begonnen, derzeit ist noch bis 14. März der normale Prüfungsbetrieb, die Vorlesungen beginnen erst wieder im Sommersemester ab 6. April. Bisher habe es keinen einzigen Corona-Verdachtsfall an der Universität gegeben, sagte Sprecherin Bettina Wegner auf Nachfrage unserer Zeitung. Personen, die Kontakt zu einer Person hatten, bei der das SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen wurde oder sich in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, sollen sich unverzüglich an das Gesundheitsamt wenden und 14 Tage zu Hause bleiben, heißt es in den Anweisungen. Studierende sollen darüber das Studierendensekretariat, Beschäftigte die Personalverwaltung insbesondere zur Klärung der Arbeitssituation informieren. Wenn typische Symptome der Erkrankung selbst festgestellt oder sich im Bereich mit Erkrankungsfällen aufgehalten wurde, sollte ein Arzt konsultiert und zuhause geblieben werden. Dienstreisen in Risikogebiete wurden von der Universität untersagt, auch jene in Nicht-Risikogebiete sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Veranstaltungen, die nicht durch die Universität ausgerichtet werden und sich vorrangig an externe Besucher richten, werden bis auf Weiteres nicht stattfinden, ist auf der Homepage weiter zu lesen. Ausgenommen hiervon sind Veranstaltungen, für die bereits eine verbindliche Nutzungsvereinbarung vorliegt. Eine solche soll am Mittwoch „Wege ins Studium“ für Schüler der Oberstufe gewesen sein. Der geplante Neujahrsempfang der Stadt Ilmenau am 19. März im Audimax der TU Ilmenau wurde inzwischen von der Stadt als Veranstalter abgesagt. Laut Anweisung der Universität sind bei Veranstaltungen über 25 Teilnehmer Teilnehmerlisten mit Name und E-Mail-Adresse zu führen, die für 30 Tage aufbewahrt und dann vernichtet werden.