Puppenspiel im Prinzenhof

Die Planwagentour der Ilmenauer Gruppe Feuertanz und dem Puppenspieler Falk Ulke macht Station in Arnstadt.

Eine musikalische Tour mit dem Pferdefuhrwerk ist am 23. August um 17 Uhr wieder im Prinzenhof in Arnstadt zu erleben. Die Ilmenauer Gruppe Feuertanz ist durch Thüringen unterwegs, dabei auch Puppenspieler Falk Ulke vom Puppentheater Manuart. In diesem Jahr spielt sie die Geschichte „Till“ – ein Programm, das sich um das Leben und die Streiche von Till Eulenspiegel dreht.

Es wird eine Verbindung von Liedern, Instrumentalmusik, Theater und Puppentheater sein, verspricht die Ankündigung. Das Publikum wird ins Mittelalter versetzt, aber es wird feststellen, dass sich am Sein und Schein der Menschen so viel gar nicht verändert hat. Die Zuschauer können Theater, Puppenspiel und die handgemachte und unverstärkte Musik genießen.

Der Eintritt beträgt 10 Euro, für Kinder ist er frei. Die IG Jazz Arnstadt lädt dazu herzlich ein und sorgt für Getränke. Wer mag, bringe sich Picknick und Decke mit. Feuertanz, das sind für dieses Projekt vier Musikanten aus Ilmenau und drei Gäste aus Berlin und Sangerhausen. Sie machen vor allem Folkloremusik und romantisch wie im Mittelalter fahren sie mit zwei Planwagen durch Thüringen, um auf Bühnen, Open-Air, in Kneipen, auf Straßen und Plätzen, in Burgen und Schlössern ihr Publikum zu unterhalten.