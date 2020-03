Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Qualifiziert Schlaganfall-Patienten im Alltag helfen

Neunzehn Menschen haben am Samstag erfolgreich den ersten Teil einer Ausbildung für ehrenamtliche Schlaganfall-Helfer absolviert. Die insgesamt fünftägige Ausbildung findet an vier Wochenenden in den Räumen der Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt statt, teilte der Rotary Club Ilmenau mit.

Nach erfolgreichem Abschluss sollen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe erhalten, hieß es weiter. Sie können dann mit dem Erlernten qualifiziert Menschen in Alltagssituationen helfen, die an den Spätfolgen eines Schlaganfalls leiden. Ein Schlaganfall könne jeden oder jede treffen. Allein im Raum Erfurt und im Ilm-Kreis gebe es pro Jahr rund 1200 neue Schlaganfall-Patienten, von denen etwa 180 unter 45 Jahre alt sind. Die Betroffenen eines Schlaganfalls fühlten sich nach ihrem Krankenhaus- und Reha-Aufenthalt zurück im Alltag oft allein gelassen. An diesem Punkt setze ein gemeinsames Projekt der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, des Malteser Hilfsdienstes und von Rotary Clubs aus Arnstadt, Ilmenau und Erfurt an. Sie haben die für Helferinnen und Helfer diese kostenlose Ausbildung angeschoben. Im Anschluss an die Ausbildung können die Helferinnen und Helfer entscheiden, ob und in welchem Umfang sie zur Unterstützung von Betroffenen vermittelt werden. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern des ersten Kurses waren mit großem Engagement und viel Neugier bei der Sache, sagte Thomas Weihrauch, Präsident des Ilmenauer Rotary Clubs und einer der Initiatoren des Projekts. „Ihnen war anzumerken, dass Gutes zu tun Spaß machen kann. „Wir freuen uns riesig, dass das Projekt so toll angenommen wird,“ sagte Weihrauch. „Auch für den Folgekurs, der im Sommer starten wird, gibt es bereits einige Anmeldungen. Wer noch Interesse hat, kann sich bei Anke Palme melden unter Telefon: 03628/5849708 oder per Mail unter malteser.schlaganfall@malteser.org