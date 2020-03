Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rad beim Rathaus sucht Besitzer

Es ist keine „Kunst im öffentlichen Raum“- das abgestellte und an die Wand gelehnte Fahrrad gegenüber dem Ilmenauer Rathaus. Das seit fast zehn Tagen dort stehende Vehikel ist einfach nur im öffentlichen Raum deponierter Schrott. Der Fahrradbesitzer bleibt wohl auch anonym und unbekannt. Es sei denn, das Gefährt, mit dem auch einst ein Kleinkind transportiert wurde, besitzt eine Registriernummer, die auf den Fahrzeughalter hinweisen könnte. Wer wird sich nun des Schrottfahrrades erbarmen, es zum Wertstoffhof bringen und dort in den Schrottcontainer entsorgen? Der Besitzer, welcher das Rad vielleicht auch nur beim Gang zum Bäcker um die Ecke „vergessen“ hat, vermutlich nicht. Wieder wird sich die Stadt und somit der Steuerzahler in die Pflicht begeben müssen und neben dem illegal deponierten Restmüll in den Abfallkörben nun auch den Fahrradschrott entsorgen. Die Bäckersfrau Schneider erinnert sich, dass schon mal ein Fahrrad lange Zeit im öffentlichen Raum stand und Wochen später ein Eigentümer bei der Stadt fragte und sich über die angebliche Entsorgung beschwert haben soll. Wäre es da nicht angezeigt, dieses kaum fahrtüchtige Rad als Fundsache zu behandeln und nach entsprechender Wartezeit rechtlich korrekt zu entsorgen. Es wird sich unter den Abfallkübelentleeren ein Finder finden lassen, der das Rad beim Fundbüro abgibt.

Die Fund-Fahrräder werden zuerst durch das Ordnungsamt eingelagert, so auch dieses, hieß es aus der Stadtverwaltung. Es wird geprüft, in welchem Zustand sie sind, sprich ob sie noch einen Wert haben oder nicht. Falls sie noch einen Wert haben, werden sie sechs Monate aufbewahrt, ob sich jemand beim Fundbüro meldet. Falls sie aber offensichtlich nur noch als Schrott/Abfall anzusehen sind, werden sie früher entsorgt, so auch eben dieses Rad (alt, technisch nicht fahrbereit, rostig, ohne Sattel).