Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer in Ilmenau von Transporter erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Ilmenau wurde am Montag ein Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, fuhr ein 59-Jähriger mit einem Transporter die Kopernikusstraße und wollte an der Einmündung zur Straße ‘Am Vogelherd’ geradeaus in eine Grundstückseinfahrt fahren.

Er habe dabei die Vorfahrt eines von links kommenden 53-jährigen Fahrradfahrers missachtet und es kam zur Kollision. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Transporterfahrer blieb unverletzt.