Zum Schlachtfest der Christdemokraten in Neustadt am Rennsteig gab es erneut Absagen an Kooperationen mit Die Linke und der AfD.

Redner bei CDU-Kreistreffen mahnen innere Geschlossenheit an

Neustadt. Führende Mitglieder der CDU des Ilm-Kreises haben einer weiterreichenden Zusammenarbeit mit den Parteien Die Linke und AfD erneut eine Absage erteilt. „Wir sind ganz klar eine Partei der Mitte und werden nicht nach links oder rechts ausschwenken“, sagte Vorsitzender und Bundestagsmitglied Tankred Schipanski beim Schlachtfest am Sonnabend in Neustadt am Rennsteig. Der bisherige Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) sei zwar „kein Altkommunist, aber ein Wolf im Schafspelz“. Insbesondere die Verantwortlichen aus der zweiten Reihe stünden für das DDR-Erbe der Partei, erklärte er sinngemäß.

Wenn Kommunal- oder Kreistagsmitglieder der AfD betonten, sich allein auf die Sacharbeit zu konzentrieren, sei das erst dann glaubhaft, wenn sie sich von Fraktionsvorsitzendem Björn Höcke klar distanzieren, meinte Schipanski. Wer dies nicht tue, „der trägt das Gedankengut aktiv mit“, sagte er. Höcke gehöre aus seiner Sicht „zum Markenkern“ der AfD. Ähnlich äußerte sich Bundestagsmitglied und Vorsitzender der Arbeitsgruppe der Arbeitnehmer von CDU und CSU, Uwe Schummer. Der Gastredner beim traditionellen Neujahrsempfang der Christdemokraten im Ilm-Kreis sprach von Thüringen als einem kulturhistorischen Zentrum, das nicht zur „Spielwiese für völkisch-braune Ideologien“ werden dürfe. Björn Höcke, dessen Vokabular an vergangene Zeiten erinnere, sei „eine Schande für Deutschland“, so Schummer. Traditionell gibt es beim Schlachtfest in Neustadt deftige Küche. Foto: Arne Martius Zugleich rief er dazu auf, sich wieder auf den Zusammenhalt innerhalb der Christdemokraten zu konzentrieren. Zu oft würden Sachdebatten von persönlichen Eitelkeiten überlagert. Dazu gehörten sowohl „Stürme aus München“ aus den eigenen Reihen der Bundestagsfraktion, aber auch der Zwist bei den Sozialdemokraten. Selbst wenn mancher die Bundesregierung am Ende sehe: „Die Regierung steht noch und sie arbeitet“, versicherte das Bundestagsmitglied. Während andere „an ihrer Karriere basteln, arbeitet Angela Merkel aktiv an Fluchtursachen“, sagte er mit Blick auf die von der Bundeskanzlerin vereinbarte Libyen-Konferenz vergangene Woche. In seiner Rede ging Uwe Schummer zudem auf die Auswirkungen von Niedriglohnsektoren insbesondere in Ostdeutschland ein. Er sprach sich für eine bedarfsorientierte Grundrente aus, deren Management über die Finanzämter organisiert werden sollte. So lasse sich zusätzliche Sozialbürokratie vermeiden und das Geld sei besser bei jenen aufgehoben, die es tatsächlich benötigen. Wenn ein Mensch sein Leben lang Vollzeit gearbeitet, aber nicht die Einkünfte anderer Branchen erreicht habe, sei eine gerechte Rente ein politisches Problem, das gelöst werden müsse. Kritisch sah Schummer zunehmende Tendenzen von Unternehmen, sich von Tarifen zu verabschieden. Während die Tarifbindung derzeit knapp 50 Prozent beträgt, sei ein Wert von über 70 Prozent erstrebenswert, fand das Bundestagsmitglied. Großbreitenbachs CDU-Ortsvorsitzender Andreas Beyersdorf wünschte den Besuchern der Veranstaltung „gute Gespräche, denn die hat die CDU dringend nötig“. Er erinnerte daran, dass das Schlachtfest einst auf eine Initiative des Neustädter Ortsvereins der Christdemokraten zurückging und inzwischen im 25. Jahr stattfindet. Als Termin wurde seinerzeit die Nähe zu Maria Lichtmess gesucht, wo traditionell die dickste Wurst angeschnitten wurde, berichtete Beyersdorf.