Ilmenau. Der Rennsteigtunnel auf der A 71 wird in dieser Woche jeden Abend ab 19 Uhr gesperrt.

Rennsteigtunnel auf A71 abends mehrmals gesperrt

Wie ein Sprecher des Landesamts für Verkehr dem MDR mitteilte, wird vom 11. bis 14. Mai Technik gewartet und die jährliche Tunnelwäsche durchgeführt. Montag- und Dienstagabend soll die Fahrbahn die Röhre in Richtung Sangerhausen voll gesperrt werden. Am Mittwoch- und Donnerstagabend wird die Röhre in Fahrtrichtung Schweinfurt gesperrt.

Die Sperrung dauert jeweils von 19 Uhr bis 6 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Autofahrer müssen die Autobahn an den Abfahrten Oberhof oder Gräfenroda verlassen.

