Zur beliebten Freizeitgestaltung des Hobbygärtners zählt ja im Herbst die Laublese. Denn wem im Sommer der Schatten eines großen Baums vergönnt ist, auf den wartet spätestens dann die Revanche mit dem Rechen.

Das Einsammeln der Blätter ist noch nicht einmal das Problem. Zeitaufwendig wird die Angelegenheit erst, wenn man die Laubsäcke in der Kompostieranlage entleeren will - und sich brav die Schlange der anderen Klein- und Großgärtner einreiht, unter denen sich angesichts prall gefüllter Container auf Kleinlastern offensichtlich sogar Parkwächter befinden.

In 40 Minuten des Wartens dürfte in jedem zweiten Fahrzeug die Frage gewälzt werden, wie ökologisch wertvoll eigentlich der Vorgang des Laubabfahrens ist. Obwohl: Die Rauchfahnen in Gartenanlagen, als früher noch der Ballast des Herbsts verbrannt werden durfte, waren auch keine Alternative.

Über das Grübeln kommt nun auch das Tor der Kompostieranlage in Sicht und mit ihm gestikulierende Menschen beim Einweisen von Autos mit Anhängern. Ist der Inhalt der Säcke versenkt, folgt ein letzter Blick in leicht frustrierte Gesichter derer, die sich gerade frisch in der Gegenrichtung anstellen - und das war er dann schon, der ultimative Hobbygärtner-Höhepunkt im Reigen der Jahreszeiten.