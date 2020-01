Revier Meura hat endlich wieder einen Förster

Lange Zeit war der Sitz des Revierförsters von Meura verwaist und musste vertretungshalber von den benachbarten Förstern Marie-Luise Möhler, Andrea Loch, Ralf Attula und Christian Hassenstein anteilig mit betreut werden. Die Zeiten sind nun vorbei.

Kasten Rose, Leiter des Forstamtes in Gehren, dessen Bereich auch weite Teile des Westens des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt umfasst, verband jetzt die frohe Kunde, die Stelle neu besetzt zu haben, mit dem Dank an die aushelfenden Kolleginnen und Kollegen. Seit Jahresbeginn führt Andy Gerlach Regie in dem Revier, das außer dem Meuraer Kommunalwald noch die Gemarkungen von Rohrbach und den einst eigenständigen, aber nunmehr zu Saalfeld gehörigen Gemeinden Wittgendorf und Volkmannsdorf umfasst.

Revierförster bietet auch regelmäßige Bürgersprechstunden an

Dazu kommt noch eine Spezialaufgabe: Die Thüringer Fernwasserversorgung ist als Anstalt öffentlichen Rechts auch im Besitz diverser Waldflächen im Umfeld der Talsperren im Freistaat, die sich einen einheitlichen Ansprechpartner bei Thüringenforst wünschen. Und weil mit der Talsperre Leibis/Lichte ein Großteil dieser Flächen gewissermaßen vor der Haustür von Meura liegt, gilt die Übereinkunft, dass alle Flächen von Gehren aus bewirtschaftet werden.

Beziehungsweise natürlich von Meura, denn Andy Gerlach will natürlich die allermeiste Zeit nicht am Schreibtisch, sondern im Revier verbringen. Dazu gehören natürlich auch die regelmäßigen Bürgersprechstunden. Wenn ihr Turnus feststeht, soll dieser zusammen mit der neuen Diensthandy-Nummer offiziell bekannt gemacht werden.

Wer im Wald wo für was zuständig ist, dies genau abgrenzbar zu machen, sei ohnehin schwierig und außerdem dem Wandel unterworfen, sagt Forstamtsleiter Karsten Rose auf Nachfrage unserer Redaktion. Für all jene, die sich unsicher sind, empfiehlt er ohnehin die Nummer des Gehrener Forstamts, Telefon 036783/8870, abzuspeichern: „Sie ändert sich nicht und wir können am schnellsten herausfinden, wer der richtige Ansprechpartner für das jeweilige Anliegen ist.”

Auf ein weiteres neues Gesicht in Forstbekleidung können sich die Waldbenutzer in Zukunft einstellen. Vor allem jene im östlichen Forstamtsbereich, der ja bis vor die Tore von Rudolstadt reicht.

Forstschutzkoordinator hilft in den östlichen Revieren

„Wir sind sehr froh, unseren Teil des Sofortprogramms des Landes für die Thüringer Forste umsetzen zu können”, freut sich Karsten Rose. Die Gelder münden in die neue Stelle eines Forstschutzkoordinators. Lars Gruppe, mit Zeitvertrag und Aussicht auf Verlängerung, füllt diese Funktion aus.

Was er tut, ist schnell erklärt: „Überall dort, wo wegen der großen Trockenheit der vergangenen Jahre die Gefahr eines neuen Käferbefalls besonders akut und deswegen der Arbeitsanfall der Revierförster deutlich gestiegen ist, greift Lars Gruppe als rettender Engel mit in die möglichst lückenlose Überwachung der Bestände ein.“

Denn auch wenn die Niederschläge im vierten Quartal 2019 nicht mehr ganz so selten waren, wie noch im Quartal davor, gibt Karsten Rose unumwunden zu: „Uns fehlt im Wald weiterhin über die letzten Jahre gerechnet und saldiert die durchschnittliche Niederschlagsmenge eines vollen Jahres. Die Bäume sind, auch wenn der Boden oberflächlich hier und da einen gesättigten Eindruck zu machen scheint, permanent im Trockenstress”. Und deswegen auch viel anfälliger gegenüber den Schädlingen, die bei Temperaturen um 12 Grad mit dem Ausschwärmen beginnen und denen die Bäume viel weniger Harz als Widerstand entgegenzusetzen haben.

Bei seiner Prognose müssen alle tapfer sein, was das Jahr 2020 angeht. Karsten Rose: „Es deutet im Moment leider alles darauf hin, dass 2020 ein ebenso betrübliches Jahr für die Forstwirtschaft wird, wie die Jahre 2018 und 2019.“