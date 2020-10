Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ausgerechnet 30 Jahre nach der Einheit lässt die Landrätin der Linken Gebäude der Kreisstadt rot erstrahlen...

Das kann nur Zufall gewesen sein und diente ja auch dem Protest der Kulturschaffenden, die wegen der Pandemie-Vorsorge keine Auftrittsmöglichkeiten bekommen. Das allerdings war in Arnstadt keineswegs der Fall bei 15 Musikgruppen. Und freilich wurden da wieder Erinnerungen an den Wendeherbst wachgerüttelt, als sich das Volk auf einmal frei zu artikulieren wusste. Inzwischen sind viele wieder verstummt und andere gar nicht mehr zu beruhigen.

Eindrücke aus Reportagen und Dokumentationen über Schicksale damaliger und zugleich einmaliger Zeiten konnte ich jüngst auf Usedom noch bei einem Besuch eines DDR-Museums schier überquellen lassen. Dort gab es nichts, was es nicht gab. Von der Schuhcreme über die Schulbücher, das Moped und den Konsum bis hin zur Wasch- und Schreibmaschine wurde der Alltag von einst von einem Verein auf der Insel zusammengetragen. Zum Abschluss der Reise in die Vergangenheit gab es noch eine Bockwurst mit Kaffee aus dem Mitropa-Geschirr und ein Erinnerungsfoto am gelben Zeitungskiosk, wo Frösi und Trommel ausgelegt waren. Es war nicht alles schlecht, auch nicht Atze, Mosaik und Neues Leben.