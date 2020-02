Rückgang der Studierendenzahlen in Ilmenau ist aus Ministeriumssicht kein Grund zur Sorge

Ilmenau. Als sich die Ilmenauer CDU Ende des vergangenen Jahres zu ihrer Mitgliederversammlung traf, fehlte die Technische Universität in keinem Beitrag. Besorgt äußerten sich Redner zur Entwicklung der Bildungseinrichtung. „Wenn die TU einen Schnupfen hat, ist Ilmenau erkältet. Und zwar schwer“, sagte etwa der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Thomas Fastner.

Tatsächlich kennen die Studentenzahlen in den vergangenen drei Jahren nur eine Richtung: nach unten. Waren im Wintersemester 2017/2018 noch 5807 Frauen und Männer eingeschrieben, waren es ein Jahr später 5608. Aktuell sind es 5425 Studierende. Bei der Betrachtung darf aber nicht fehlen, dass sich im Vorjahr rund 100 Anfänger mehr eingeschrieben haben als 2018. Dass die Zahl in Summe rückläufig ist, liegt daran, dass mehr Absolventen die Universität verlassen haben.

Kein Grund zur Panik, so lautet sinngemäß die Antwort aus dem Thüringer Wissenschaftsministerium. „Der Rückgang der Studierendenzahlen bei der TU Ilmenau unterliegt normalen Schwankungen. In den letzten Jahren stieg zudem die Zahl der Studienanfänger wieder leicht an. Damit ist die Entwicklung vergleichbar mit anderen Hochschulen in Thüringen“, teilte Ministeriumssprecherin Peggy Hoy mit. Die auffällige Differenz komme dadurch zustande, dass in den Jahren nach 2013 besonders viele Studierende zu verzeichnen waren – bedingt durch starke Abiturjahrgänge und das Aussetzen der Wehrpflicht.

Stadtpolitik schaut mit Argusaugen

Mit Argusaugen beobachten Ilmenauer Lokalpolitiker derweil, was sich im Nachbarland Bayern anbahnt. In Nürnberg soll für 1,2 Milliarden Euro bis 2025 eine neue Technische Universität entstehen, ausgelegt für bis zu 6000 Studierende. Für CDU-Landtagsmitglied Andreas Bühl ist klar, was das bedeutet: eine unmittelbare Konkurrenz. Denn mit einer vorgesehen Anzahl von 200 bis 240 Professorenstellen wäre eine TU Nürnberg im Vergleich zu Ilmenau mit derzeit 95 nicht nur personell besser aufgestellt, sie würde durch ihre räumliche Nähe auch in einem ähnlichen Einzugsbereich um Studienanfänger buhlen.

Ilmenaus Universitätsleitung sieht in der neuen Bildungseinrichtung durchaus einen Wettbewerber heranwachsen, ist sich ihrer eigenen Stärken aber bewusst. „Auch Nürnberg muss sich mit der Qualität, die die TU Ilmenau zu bieten hat, messen. Und da erlauben wir uns, ohne falsche Bescheidenheit zu sagen: Die Qualität des Studienstandorts Ilmenau ist sehr, sehr hoch“, sagte Rektor Peter Scharff im vergangenen Jahr.

Sonderhilfen des Landes Thüringen gefordert

Dennoch macht sich CDU-Bundestagsmitglied Tankred Schipanski Gedanken über die Zukunft der Universität. „Wir brauchen dringend ein Sonderprogramm [...] des Freistaates für die TU Ilmenau, ansonsten fürchte ich, kann sie im nationalen Wettbewerb [...] nicht bestehen“, erklärte er auf Anfrage.

Davon wird im Ministerium nichts gehalten. Die finanzielle Ausstattung der TU Ilmenau sei „sehr gut und angemessen“, erklärt Sprecherin Hoy. Im Jahr 2019 erhielt die Ilmenauer Bildungseinrichtung nach Angaben des Landes knapp 70 Millionen Euro. 2014 waren es rund 61 Millionen Euro. „Das entspricht einer Steigerung von rund 9 Millionen Euro innerhalb der letzten sechs Jahre“, wird im Ministerium verdeutlicht.

Unabhängig davon hält der Bundespolitiker Schipanski eine Profilschärfung der TU Ilmenau „für sinnvoll, und zwar in enger Zusammenarbeit mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen“, meinte er. Seiner Ansicht nach könnte eine stärkere naturwissenschaftliche und IT-geprägte Ausrichtung ein guter Weg sein. In diesem Punkt stimmt auch das Ministerium zu. Demnach habe die TU Ilmenau in ihren Struktur- und Entwicklungsplan für die Jahre 2019 bis 2025 drei Profillinien festgelegt: funktionale Materialien und Technologien, intelligente Sensorik und Präzisionsmesstechnik, sowie komplexe Systeme und datenintensives Engineering.

„Diese Profilentwicklung und Schärfung ist aus Sicht des Wissenschaftsministeriums sinnvoll und gut“, heißt es aus Erfurt.

Was die Technische Universität Ilmenau an Anstrengungen unternimmt

- Die Bildungseinrichtung ist nach eigenen Angaben in allen gängigen Online-Studieninformationsportalen sowie sozialen Medien präsent. Es werden Anzeigen in Bildungs- und Freizeitmagazinen geschaltet. Die TU nimmt an Bildungsmessen und Projekttagen an Schulen teil und veranstaltet öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen auf dem Campus.

- Aktuell läuft eine Werbekampagne mit Schwerpunkt auf dem Hochschulinformationstag am 25. April 2020. So wird Informationsmaterial an rund 1500 Schulen mit Schwerpunkt in Nordrhein Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen verteilt. Es gibt Plakatkampagne in 20 Bahnhöfen deutschlandweit, sowie Radiowerbespots.

- Die TU hat sich einem stärkeren Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft verschrieben. Zudem wird das Vorhaben „Ilmenauer Ideen Inkubator“ seit Beginn 2020 mit dem Programm „Existenzgründungen aus der Wissenschaft“ gefördert. Es unterstützt Studierende und junge Wissenschaftler intensiv auf dem Weg zur Selbstständigkeit.