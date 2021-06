Saisonaler Rückgang der Arbeitslosigkeit im Ilmkreis

Ilm-Kreis. Die Agentur für Arbeit Erfurt legt die Mai-Zahlen vor.

Die Arbeitslosigkeit im Mai zeigte einen saisonal üblichen Rückgang. Im Ilm-Kreis sank die Arbeitslosigkeit auf 3103 Menschen. „Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie den Sockel an Arbeitslosen erhöht – etwa 400 Menschen mehr sind arbeitslos. Wir haben in etwa das Niveau von 2017“, sagte Holger Bock, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Erfurt. Die Arbeitslosenquote sank von 5,8 auf 5,6 Prozent.

258 Menschen bis 25 Jahre sind aktuell arbeitslos. Auch bei Langzeitarbeitslosen sank die Arbeitslosigkeit innerhalb eines Monats um 18 auf 1215. Im Mai meldeten Unternehmen mit 341 Stellen einen hohen Personalbedarf. Im nördlichen Ilm-Kreis sank die Arbeitslosigkeit um zwei Prozent. 1821 Menschen waren in und um Arnstadt arbeitslos. Die Arbeitslosenquote betrug damit wie im April 5,9 Prozent. Im Süden sank die Arbeitslosigkeit doppelt so stark wie im Norden. 1282 Menschen waren in und um Ilmenau arbeitslos; die Arbeitslosenquote sank auf 5,3 Prozent.

Die bislang abgerechneten Kurzarbeitsanträge für 2020 zeigen, dass der Höchststand bei Kurzarbeit im Mai lag. Da betraf sie 747 Unternehmen mit 6000 Beschäftigten. Danach sank die Zahl der Kurzarbeiter. Im November stieg sie wieder an – auf zuletzt 490 Betriebe mit 3443 Kurzarbeitern.