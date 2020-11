Saisonbeginn in Gräfinau-Angstedt: Hier werden 60 Schittchen pro Woche gebacken

Das kleine Team von Bäckermeisterin Anett Süßmann in der Bäckerei Beyer in Gräfinau-Angstedt ist für manche Überraschung gut. Gemeinsam mit den beiden Gesellen Marco Mittelbach und Michael Schmid in der Backstube sowie Verkäuferin Jana Bartmann vorn im Laden sorgen sie fünf Tage in der Woche nicht nur für leckere Brötchen und herzhafte Brote, für Kuchen und Torte – die aus den Händen von Anett Süßmann entstehen - sondern haben auch immer eine Überraschung in petto.

Zuallererst sind das Weihnachtsplätzchen, die das gesamte Jahr über das Angebot bereichern. Vor wenigen Tagen ist bei Bäckermeisterin Anett Süßmann zudem die „Schittchen-Saison“ ausgebrochen. Schittchen, wie der sächsisch geprägte Stollen hier in der Gegend heißt, gibt es nur zur Weihnachtszeit. Die ersten Zwei- und Drei-Pfund-Laibe landeten in der vergangenen Woche im Laden am Markt.

Bäckermeisterin Anett Süßmann mit dem Frankfurter Kranz. Foto: Gerd Dolge

In der Bäckerei werden außerdem nicht weniger als acht Sorten Brot und sieben Brötchensorten gebacken, dazu Kuchen und Torten und eben die Weihnachtskekse. In der Woche über startet dafür die Arbeit um 3 Uhr früh, am Samstag auch schon mal um 2 Uhr in der Nacht. Zum Angebot kommen jetzt wöchentlich rund 60 Schittchen dazu „Die Kundschaft weiß“, so Meisterin Anett Süßmann, „am Mittwoch gibt es bei mir frische Schittchen“. Der Appetit darauf ist seit Jahren ungebrochen. „Die letzten Schittchen backen wir tatsächlich noch einen Tag vor Heilig Abend.“ Die Kundschaft nicht nur aus Gräfinau-Angstedt, sondern auch aus Wümbach und Cottendorf, aus Niederwillingen und Oehrenstock und weiteren Orten der Umgebung dankt es ihr mit lang anhaltender Treue.

Zu den Treuesten unter den Kunden zählen die „Hausbäcker“ – jene Kunden, die ihren ganz privaten und mit familiären Geheimnissen gespickten Schittchen-Teig selbst zubereiten, die Schittchen aber im großen Backofen der Bäckerei backen lassen. „Tage des Hausbackens“ sind der Dienstag und der Donnerstag. Da steht der Backofen für die „Hausbäcker“ bereit. „Die Kunden liefern uns ihre Laibe, wir backen sie und zwei Stunden später können sie dann als Schittchen abgeholt werden“, so Geselle Marco Mittelbach. Eine Zusammenarbeit von Bäckerei und Kunden, wie sie Meisterin Anett Süßmann und ihre Kunden noch von ihrem Vater Fritz Beyer und Großvater Kurt Beyer, den Begründern der Bäckerei am Marktplatz, kennen.

Begonnen hatte alles 1965, als Großvater Kurt Beyer aus Geschwenda die zum Verkauf stehende Bäckerei am Marktplatz kaufte und damit die Familientradition begründete. Die Personengeschichte dahinter ist etwas kompliziert. Die Bäckerei war ehemals Teil des Familien-Anwesens der Müller und Bäcker aus dem Hause Juchheim. Aus dieser Familie stammte Christine, mit der die Bäckerei ihren Anfang nahm. 1983 übernahm dann Fritz Beyer, der Vater von Anett Süßmann und baute die Bäckerei modern um und aus. Tochter Anett begann mit Lehre und Arbeit in der Bäckerei im Jahr 1998, ehe ihr Vater Fritz Beyer ihr die Bäckerei im Jahr 2000 übergab.

Anett Süßmann lernte den Beruf von der Pike auf, zu Hause in der Bäckerei wie die Theorie auf der Schule in Erfurt und die Praxis in Rohr. Anett Süßmann: „Es war halt so, und einer musste ja die Familientradition übernehmen.“ Gelernt hat sie allerdings den Beruf einer Konditorin, den Meisterbrief erwarb sie als Bäckerin. Dabei ist sie in der Region weit und breit die einzige Bäckermeisterin. Die Schittchen sorgen in den nächsten Tagen und Wochen wieder für Hochbetrieb in der Bäckerei, die in dritter Generation erfolgreich fortgeführt wird. Die Freude und die Genugtuung darüber, wie sehr ihre Angebote und ihre Arbeit geschätzt werden, sind den zwei Frauen und zwei Männern durchaus anzusehen und in dem arbeitssamen aber lockeren Betriebsklima auch anzumerken.