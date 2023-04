Saisoneröffnung im Lokschuppen

Arnstadt. Technikfans können historische Loks bestaunen und viel Neues erfahren:

In die neue Ausstellungssaison startet am Samstag, 1. April das Team des Arnstädter Lokschuppens. Während der warmen Jahreszeit ist das Technikmuseum jedes Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Interessierte können den Lokschuppen besichtigen, vorbeiflanieren an den einstigen Stars der Schiene. Dazu gehören die Schnellzugdampflok 01 1531, die legendäre Taigatrommel oder der bekannte Holzroller, eine historische E-Lok. Auch können Besucher den Mitgliedern bei der Arbeit über die Schultern schauen.

Am Ostersonntag und Ostermontag wird zur Ostereiersuche eingeladen, auch Führerstandsmitfahrten werden angeboten. Ebenso öffnet die Modellbahn ihrer Türen.