Sanierung des Ilmenauer Festhallenparks beginnt

Ilmenau. Im Ilmenauer Festhallenpark wurde am Donnerstag mit der Fällung von insgesamt 32 Bäumen begonnen. Grund dafür sind die bevorstehende denkmalschutzgerechte Sanierung des Stadtparkes, die Arbeiten für den Hochwasserschutz an der Ilm und der Bau einer neuen barrierefreien Brücke über den Fluss im hinteren Bereich des Stadtparks. Zudem waren einige Bäume in ihrer Standsicherheit gefährdet, teilte die Stadtverwaltung mit. Nach Abschluss der Arbeiten werden 59 neue Bäume gepflanzt.