Schachmatt für die Haare

Neulich guckt Erna auf ihr Handy und sagt zum Heinz: Oh, jetzt kriege ich schon eine Freundschaftsanfrage von unserem Lieblingsdöner. Unser? Nun gut, vor langer, langer Zeit, als Corona noch weitgehend ein Fremdwort war, aßen wir diesen Snack regelmäßig in der Mittagspause mit den Kollegen. Den Döner gibt es noch, zurzeit nur mit Außer-Haus-Verkauf. Die Kollegen gibt es auch noch, für mich in der Redaktion aber nur am Telefon. Und Erna arbeitet im Heimbüro in der Küche, neben ihr hockt der Teddy mit Mundschutz und tut so, als würde er was davon verstehen. Dabei versteht man doch die Welt nicht mehr! Der Heinz hat einen Schachkumpel, der hat sich mit seinen langen Haaren jetzt richtig in die Haare gekriegt. Er hat sie bis auf nichts mehr abrasiert. Ich bekam Lust, es ihm nachzumachen. Erna hatte schon die Maschine aufgeladen, im Fernsehen lief Corona-Extra oder war es Corona-Update oder doch Corona-News? Heinz verließ die Courage schneller als sie ihn ereilt hatte. Schließlich ist es draußen noch kalt an den Kopf, und so mit ganz oben ohne wäre es noch viel kälter. Ich gucke mir Osterfeuerbilder auf dem Handy an. Die haben Freunde dem Heinz und der Erna in die Gruppe gestellt, damit uns, so allein ohne sie, wärmer ums Herz wird. Wir haben ordentlich zurückgefeuert.