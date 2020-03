Im Gestüt Käfernburg in Angelhausen wurden am Sonnabend Hengste für die Zucht vorgestellt.

Schaulaufen der Hengste in Angelhausen

Angelhausen-Oberndorf. Einmal im Jahr wird Besuchern im Gestüt Käfernburg vor Augen geführt, welch prächtige Tiere in den Stallungen bei Arnstadt stehen. Vor allem Stutenbesitzer interessieren sich für die traditionelle Hengstpräsentation. Aber auch Gäste ohne eigene Pferde finden die Schau so attraktiv, dass sich am Eingang zur Reithalle eine lange Schlange bildete und mancher, der auf den letzten Drücker kam, gerade noch die letzten Klänge der Schalmeienkapelle Achelstädt zur Eröffnung vernahm.

Stutenbesitzer kommen sogar aus der Schweiz nach Angelhausen Doch nicht nur die zur Deckung stehenden Hengste werden gezeigt, auch der Nachwuchs dreht seine Runden vor Publikum. „Damit wollen wir Züchtern zeigen, wie die Hengste vererben und was für Nachkommenleistungen sie erbringen“, erklärte Harald Unger, Seniorchef im Gestüt Käfernburg. Die männlichen Tiere kommen allesamt aus dem eigenen Haus. Das Interesse an der Deckstation in Angelhausen ist deswegen groß, weil der Familienbetrieb über breite Blutlinien verfügt. Züchterisch wird das Schwere Warmblut als Hauptrasse bearbeitet. Deswegen kommen die Gäste selbst aus dem Raum Aachen und der Schweiz nach Thüringen. Zucht mit einer der ältesten deutschen Pferderassen Haben sich Stutenbesitzer für die Deckung entschieden, geschieht das in Angelhausen-Oberndorf im sogenannten Natursprung. Eigentümer aus der näheren Umgebung schauen alle zwei Tage nach ihren Pferden. Wer von weiter her kommt, lässt sein Tier bis zu drei Wochen stehen, bis die Trächtigkeit nachgewiesen werden kann, sagte Unger. Das Schwere Warmblut wurde erstmals im 15. Jahrhundert erwähnt und gehört zu den ältesten deutschen Pferderassen, die zwischenzeitlich beinahe ausgestorben war, heißt es vom Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen. Hierzulande wurde die Rasse als warmblütiges Arbeitstier gezüchtet, die früher zu Transportzwecken und in der Landwirtschaft eingesetzt wurde.