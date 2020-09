Schiff ahoi im Heinse-Park in Langewiesen

Langewiesen. Kurz vor der Fertigstellung steht in Langewiesen der neue Spielplatz im Heinse-Park. Wie Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD) zur jüngsten Sitzung der Kommunalpolitiker mitteilte, gebe es von den Einwohnern bislang durchweg eine positive Resonanz zu dem großen Holzschiff, das zur Freude der Kinder in der Nähe des Ilm-Ufers ankert. Laut Haushaltsplan der Stadt Ilmenau kostet das Spielgerät 50.000 Euro. Überdies wird im Heinse-Park seit einigen Monaten an einem neuen Rückhaltebecken gebaut. Das ist Teil der Anschlussarbeiten des restliches Teiles von Langewiesen an die Kläranlage. Hierfür wendet der Wasser- und Abwasserzweckverband Ilmenau 2,2 Millionen Euro auf.