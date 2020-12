Schlaflose Nacht für die Ilmenauer Feuerwehr

Vier Baracken brannten am Sonntag in Ilmenau, das Feuer wurde später wieder erneut entfacht.

Eine lange Nacht haben die Feuerwehrleute aus Ilmenau und Oberpörlitz hinter sich. Zwischen Rottenbachstraße und alter Schuttplatz wurden sie Sonntagnacht gegen 0.14 Uhr zu einem Brand gerufen. Die Befürchtung sei gewesen, dass ein Bus auf dem Firmengelände des Ilmenauer Omnibus Verkehr (IOV) brennt, was sich jedoch nicht bestätigte. Stattdessen fanden sie hinter dem Gelände vier in Vollbrand stehende Hütten oder Baracken in einer Art Gartenanlage vor. Die Anfahrt zum Gelände an der Rottenbachstraße über einen Feldweg sei für die Feuerwehr schwierig gewesen, das Tanklöschfahrzeug konnte die Einsatzstelle nicht erreichen, heißt es auf der Facebookseite der Feuerwehr Ilmenau. 28 Kameraden, davon waren fünf von der Feuerwache Oberpörlitz, waren in der Nacht im Einsatz. Zwei Trupps bekämpften die Flammen unter Atemschutz mit dem C-Rohr.

Die Wasserversorgung erfolgte über Pendelverkehr zum Hydranten, heißt es weiter. Nach einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Für die aufwendigen Restlöscharbeiten wurde die Feuerwehr Oberpörlitz nachalarmiert. Es sei der Brandherd mit Wärmebildkameras nachkontrolliert und mit einem Schaumteppich belegt worden, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Nachdem der Einsatz beendet war, wurde die Feuerwehr jedoch um 5.42 Uhr erneut unter dem Stichwort „Feuerschein“ zum selben Ort alarmiert, wo eine der Brandruinen wieder in Vollbrand stand. Diesmal ließen die Kameraden die Hütte kontrolliert abbrennen, mit C-Rohren wurde vorbeugend die umliegende Vegetation und ein Zaun abgesichert, der Schutthaufen der Hütte wurde anschließend abgelöscht und mit Schaum bedeckt. Bis gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen hatten die Einsatzkräfte zu tun und erst dann konnten sie die Einsatzstelle verlassen. Jetzt beschäftigt sich die Kriminalpolizei weiter mit dem Brandgeschehen. Die Hütten in dem Areal sollen zeitweise noch bewohnt gewesen sein.