Frauenwald. Der Schnee reicht nicht, um die Veranstaltung durchzuführen. Der Veranstalter hofft, dass das nächste Rennen in Oberhof stattfinden kann.

Schlittenhunderennen in Frauenwald abgesagt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlittenhunderennen in Frauenwald abgesagt

Das Aus für das 25. Internationale Schlittenhunderennen in Frauenwald verkündete am Donnerstag der Schlittenhundesportclub Thüringen (SSCT). Damit entfällt die für das Wochenende 15./16. Februar geplante Veranstaltung ersatzlos. Ursprünglich sollte das Rennen bereits am Monatsanfang stattfinden und wurde wegen fehlenden Schnees schon einmal verschoben.

„Die wenigen Zentimeter Schnee, die gefallen sind, reichen bei weitem nicht aus, um die Veranstaltung durchführen zu können“, begründet Rennleiter Hans-Jürgen Ebert die Entscheidung. Zudem würden für die Tage bis zum geplanten Rennen kaum Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vorhergesagt. In Absprache mit dem Bürgermeister und den Vereinen wurde die Entscheidung getroffen, das Rennen ersatzlos abzusagen, heißt es in einer Mitteilung des SSCT.

125 Teilnehmer aus sieben Nationen hätten sich angemeldet, zahlreiche Helfer auf die Veranstaltung hingearbeitet. Für alle Beteiligten sei es eine bittere Nachricht, ebenso für die Zuschauer und Freunde des Schlittenhundesports. „Aber es fehlt einfach die wichtigste Voraussetzung für das Rennen, auf die wir leider zugleich den wenigsten Einfluss haben – der Schnee“, so der Rennleiter.

Der Blick nach vorne richte sich auf Oberhof. Am 22. und 23. Februar soll am Grenzadler das 30. Schlittenhunderennen starten.