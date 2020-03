Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schöner baden im Norden

Hat man als in Ilmenau Ansässiger einmal mit den Kindern das Bad in Arnstadt besucht, gibt es im Nachgang ein Problem: Die Ansprüche der lieben Kleinen sind mit einem Schlag gewachsen.

Denn während Ilmenau immerhin über eine Schwimmhalle verfügt, spielt Arnstadt hinsichtlich Ausstattung und Ambiente in einer anderen Liga. Die Folge ist nun, dass ein spontaner Badbesuch vor Ort nur nach kurzer Diskussion möglich ist, warum es denn das etwas abgehalftert wirkende Bassin sein muss und nicht das schönere in der Kreisstadt. Die Entgegnung, dass mit An- und Abfahrt eine wertvolle Stunde zum Kartoffelschälen für das Mittagessen fehlt, gilt aus Kindersicht natürlich nicht.

Aber wahrscheinlich hat sich das nach dieser Saison erledigt. In Ilmenau soll im kommenden Herbst die neue Schwimmhalle öffnen und die verspricht ein deutlich gehobeneres Badevergnügen.

Wenn natürlich nach dem Schwimmen noch ein Saunabesuch folgen soll, dann hat Arnstadt weiterhin die besseren Karten. Dort gibt es ein angeschlossenes Dampfbad gibt – in Ilmenau existieren immerhin schon mal die Anschlüsse dafür.

Weil derzeit kein Investor in Sicht ist, bin ich ganz froh, dass es in unserer Familie keine Saunagänger gibt. Sonst müssten womöglich die Kartoffeln auf Dauer von der Speisekarte am Sonntag gestrichen werden.