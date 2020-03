Schüler im Ilm-Kreis haben viel Zeit zu Hause zum Lernen für das Abitur

Am Montag war der vorerst letzte Schultag wegen der Vorbeugung zum Eindämmen der Corona-Ausbreitung. Das galt auch für die Gymnasien in Ilmenau und Arnstadt. Was es für Schüler und Lehrer bedeutet, wollten wir von den Schulleitungen wissen.

Am Montag haben die Zwölftklässler am Melissantes-Gymnasium Arnstadt noch Klausuren geschrieben, bevor sie seit heute mit 702 Schülern bis nach Ostern zuhause sind. Wann sie allerdings ihre Abiturprüfungen ablegen können, das weiß Schulleiterin Christine Minkus-Zipfel zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Der Abiturball werde wohl auch wegen der Ungewissheiten ausfallen müssen. Eine geplante Berufsfelderkundung nach Gotha für die neunten Klassen wurde am Montag nicht mehr gemacht. Stattdessen hatten alle ihre Lehrbücher und Arbeitsmaterialien aus den Schließfächern und Klassenräumen mitzunehmen, die sie jetzt zur Hausarbeit benötigen, die ihnen durch Klassenlehrer, Elternvertreter und Fachlehrer übermittelt wird. Die Schulleitung ist gespannt, wie viele Kinder sich am heutigen Dienstag aus den 5. und 6. Klassen zur Notbetreuung, die von den Lehrern geleistet wird, einfinden. Dazu müssen sie ein von den Eltern ausgefülltes Formular mitbringen. Auch dort im kleineren Kreis sollen die Schüler mit Aufgaben versorgt weiterlernen.

An der Goetheschule in Ilmenau war am Montag Unterricht und dann eine Klassenleiterstunde, Internatsschüler wurden vom Unterricht freigestellt. Während der Schulschließung bis nach Ostern bleiben die Lehrer im Dienst und werden die Schüler mit Aufgaben versorgen, heißt es auf der Homepage. Auch dort besteht eine Notbetreuung für die Kinder der 5. und 6. Klassen, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur tätig sind und eine Betreuung der Kinder nicht absichern können. Die Eltern sollten den Betreuungsbedarf schriftlich begründen.

Elterninfoabende zu den Klassen besonderer Profilierung – 7p sowie zum Wahlpflichtbereich der Klasse 9 im Schuljahr 2020/21 werden auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Für das neue Schuljahr sind bisher 112 Schülerinnen und Schüler an der Goetheschule angemeldet.

Am Ilmenauer Lindenberggymnasium war der Montag ohnehin als variabler Ferientag geplant. Deswegen blieb es still in der Schule. Für die Leitung und etliche Pädagogen galt das allerdings nicht: „Wir konzentrieren uns voll auf die Krisenbewältigung“, sagte Eckhard Sommer, stellvertretender Schulleiter. Die Internetseite des Gymnasiums wurde mit Lehrinhalten bestückt, Eltern und Schüler mit den neuesten Informationen versorgt.

Alle Klassenleiter der Stufen 5 und 6 werden heute anwesend sein, um die Notfallbetreuung der Mädchen und Jungen abzusichern, von denen beide Erziehungsberechtigte in sogenannten strukturrelevanten Bereichen arbeiten. Die genaue Anzahl der Kinder wird morgen bekannt. Eckhard Sommer empfiehlt den Abiturjahrgängen, die Phase gut zu nutzen. „So viel Zeit, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten, war noch nie“, stellte er fest. Ohne die Krise wäre der letzte Schultag der 24. April gewesen.