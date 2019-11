Schülerverkehr im Ilm-Kreis läuft nicht reibungslos

In der Sitzung des Wirtschafts-, Umwelt-, und Verkehrsausschuss des Ilmenauer Stadtrates hat zuletzt ein Mitarbeiter aus dem Bauamt Ilmenau gesagt, dass derzeit die Busse der IOV (Ilmenauer Omnibusverkehrs GmbH) nicht für den Schülerverkehr ausreichen würden. Es sei schon vorgekommen, dass Kinder nicht mit dem Bus mitgenommen worden sind. Bei der Beschaffung von neuen Bussen gäbe es Probleme in Deutschland. Deshalb müsse der IOV Busse aus Österreich kaufen. Das nahm unsere Zeitung zum Anlass, beim Landratsamt als Träger des ÖPNV und damit auch Schülerverkehrs nachzufragen. Auf die Frage, wurden schon einmal Kinder aus Platzgründen nicht mitgenommen?, gab es zunächst die Antwort: „Wo es Konflikte gab, wurden immer Lösungen gefunden. Auch weiterhin ist die IOV als Ansprechpartnerin für die Fahrgäste da.“

Wir fragten noch einmal nach: Dann hieß es erneut in Abstimmung mit dem Geschäftsführer des IOV, Matthias Höring: „Zu Schulbeginn, also Mitte August und damit vor drei Monaten, gab es in den ersten zwei Wochen einzelne Hinweise aus dem Raum Gräfenroda und Kirchheim zu Problemen bei der Schülerbeförderung. Die IOV ist dem nachgegangen, konnte aber nach Befragung der Busfahrer, der Schule und nach Auswertung der Videoaufzeichnungen die Hinweise nicht so nachvollziehen. Die Schulen haben alle im Vorhinein ihre Schülerzahlen gemeldet. Entsprechend hat die IOV die Linien und ausreichend Kapazitäten geplant.“ Nicht planbar blieben Wetter und Verzögerungen auf Baustellen wie bei Gräfenroda.

Schulranzen bleiben auf im Bus

Die Busfahrer und Busfahrerinnen würden oft feststellen, dass viele Kinder ihre Schulranzen nicht abnehmen im Bus und so könne es auch mal eng werden. Außerdem können sich die Kinder dann nicht richtig hinsetzen und haben keinen richtigen Halt im Bus. Die Landrätin habe bei einer Fahrgastkonferenz in Marlishausen auch noch mal das Angebot gemacht, zusammen mit der Verkehrswacht und der IOV im Rahmen der Verkehrserziehung und nach Bedarf in die Schulen zu kommen, um mit den Kindern das richtige Verhalten im öffentlichen Nahverkehr zu üben.

Für die Schülerbeförderung im Linienverkehr stünden ausreichend Kapazitäten zur Verfügung. Insgesamt sind das 71 Busse, davon fahren 26 für die Subunternehmer und fünf sind 15-Meter-Busse. Derzeit werden 3717 Schüler durch Monatskarten befördert, bezahlt vom Landkreis. Hinzu kommen 301 frei verkaufte Schülermonatskarten. Das mache 4018 Schüler pro Tag und Richtung.

Hat der IOV Busse aus Österreich gekauft oder bestellt? Die IOV habe Busse aus Österreich weder gekauft noch bestellt. Vier in Deutschland angeschaffte Busse fuhren vorher im Stadtverkehr Wien. Zu Preisen gab das Unternehmen aus Wettbewerbsgründen keine Auskunft.

Seit dem 1. Juli ist der kreiseigene Ilmenauer Omnibusverkehr (IOV) für den gesamten Busverkehr im Kreis verantwortlich. Es gab zahlreiche Beschwerden von Fahrgästen, den Fahrplan und das neue Tarifsystem betreffend (wir berichteten mehrfach). ÖPNV-Ausschusschef Andreas Bühl (CDU) hatte im September fehlende Absprachen mit den Schulen für den Schülerverkehr, volle Busse, weil im Schulverkehr nur noch einer anstatt zwei gefahren seien und von fehlenden Schülerausweisen gesprochen.