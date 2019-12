Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schule durchwühlt - mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Schule durchwühlt

In der Zeit von Mittwoch, 10.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Bildungseinrichtung Am Ehrenberg. Der oder die unbekannten Täter brachen eine Eingangs- und mehrere Innentüren auf. Es wurden Schränke durchwühlt und das Münzgeld aus einem Kaffeeautomat entnommen. Der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Ehrenberg beobachten können? Hinweise nehmen die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) und die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0318272/2019 entgegen.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 82-jähriger Renault-Fahrer aus Richtung Neusiß in Richtung Plaue. Der ihm entgegenkommende 42-jährige Skoda-Fahrer fuhr auf seiner Fahrspur vermutlich zu weit nach links, so dass es zur Kollision kam. Personen wurden nicht verletzt. Der Renault musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.