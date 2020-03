Hamsterkäufe wegen Coronavirus? So sah am Samstag das Nudelregal in einem Arnstädter Einkaufsmarkt aus.

Schulen in Ichtershausen öffnen wieder

Man sitzt wie auf heißen Kohlen: Warten auf die Meldung aus dem Landratsamt. Ist der Befund positiv oder kann es Entwarnung geben? Das für Samstag erwartete Ergebnis eines Coronavirus-Verdachtsfalles in den Ilm-Kreis-Kliniken wurde auf Sonntag, 18 Uhr verschoben. Das Labor der Charité Berlin ist überlastet.

Das Ergebnis des Abstriches ist am Sonntag gegen 20.25 Uhr in den Ilm-Kreis-Kliniken eingetroffen. Der Befund ist negativ, teilte das Landratsamt mit. Der Verdacht einer Coronavirus-Infektion bei dem 15-jährigen Jungen ist damit nicht bestätigt. Der 15-jährige Junge darf die Ilm-Kreis-Kliniken nach Absprache mit den behandelnden Ärzten wieder verlassen, wenn sein Gesundheitszustand es zulässt. Der Sohn einer Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung in Ichtershausen befindet sich seit Donnerstag isoliert in Behandlung am Arnstädter Standort der Ilm-Kreis-Kliniken. Vor zwei Wochen war er im Skilager in Italien – in einer Region, die erst seit Donnerstagabend als Risikogebiet gilt. Der Schüler kam mit grippeähnlichen Symptomen, die an die Auswirkungen des Corona-Virus erinnern, ins Krankenhaus.

Es soll ihm wieder besser gehen, hatte Uwe Möller (CDU), Bürgermeister des Amtes Wachsenburg, gehört. Aber für ihn zählte natürlich nur die offizielle Meldung, auf die er wartete. Er hat einen Nachrichtenkanal auf dem Handy mit Ortsteilbürgermeistern, Ortsteilräten und Feuerwehrführern eingerichtet. Auch werde er von einem Stab, der regelmäßig zusammenkommt, um die Lage abzuklären, informiert. Es gäbe den Austausch mit den Kommunen, um das Vorgehen bei Verdachtsfällen abstimmen zu können. Es wurde entschieden, dass die Regel- und die Grundschule in Ichtershausen am Montag wieder geöffnet sind.

Keine Infektion: Schulen in Ichtershausen öffnen nun doch

