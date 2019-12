Schulstraße in Böhlen für 432.000 Euro grundhaft saniert

Es war bitterkalt und der Wind pfiff am Freitagmorgen in Böhlen. Das Absperrband riss bald die Dachrinne ab, an der es angebracht war. Doch es gab für die Landgemeinde Stadt Großbreitenbach und den Ortsteil Böhlen eine angenehme Aufgabe zu verrichten. Die grundhaft sanierte Schulstraße war offiziell zu übergeben. Die Investitionshöhe seitens der Landgemeinde betrug 432.000 Euro, wobei es sich um eine Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung handelte, die mit 282.000 Euro gefördert worden ist, erklärte Bürgermeister Peter Grimm (SPD).

Im Mai hat der Wasser- und Abwasserzweckverband Ilmenau in die Straße neuen Kanal und Trinkwasserleitung gelegt, anschließend konnte im August der Tiefbau Friedel aus Herschdorf mit dem Straßenbau beginnen. Es lief alles reibungslos, war im Zeitplan und von einer wunderbaren Zusammenarbeit geprägt, lobte der Bürgermeister die Baumaßnahme. Es sei geradezu ein Musterbeispiel für kommende Maßnahmen geworden. Das habe wohl auch dran gelegen, dass man für beide Baumaßnahmen die gleiche Firma gehabt habe. Auch Böhlens Ortschaftsbürgermeister Bernd Staude (CDU) schloss sich dem Dank an die Beteiligten an und lud sie zu einem späteren Zeitpunkt zu Bier und Bratwurst ein. Verlegt wurden zugleich Leerrohre bis an die Häuser, um so Vorbereitungen für einen späteren Breitbandausbau mit Glasfaser zu treffen. In der Straße, an der sich auch das Bürgerhaus mit dem Kindergarten befindet, wurde auch eine neue Straßenbeleuchtung angebracht und zum Teil die Gasleitung erneuert.

Neben dem Straßenbau konnten in diesem Jahr weitere Projekte der Dorferneuerung in der Landgemeinde abgeschlossen werden. Das betraf ein neues Dach im Feuerwehrgerätehaus Böhlen, ein neues Dach für den Kindergarten in Altenfeld und die Umgestaltung auf dem Friedhof in Friedersdorf.

Weitere Projekte für kommendes Jahr hatte der Bürgermeister gerade mit der Thüringer Landgesellschaft abgestimmt. Da wäre zunächst der Straßenbau, der im Rahmen der Dorferneuerung in Wildenspring mit dem zweiten Teil der Ortsstraße und in der Bergstraße in Altenfeld fortgesetzt werden soll. Der Straßenbau in der Hüttenstraße in Neustadt sei noch zu klären, sagte Grimm. Weitere Vorhaben sind Dacharbeiten beim Bürgerhaus in Böhlen, Sanierung im Kindergarten Altenfeld, um weiter die Betriebserlaubnis behalten zu können. Im Saal Schwarzburger Hof in Gillersdorf sollen Elektroarbeiten stattfinden. Im Oktober fanden dort die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Kulturhauses statt. Das nutzten auch die Vereine, um sich mit ihrer Geschichte zu präsentieren.

In der Landgemeinde sieht man jetzt der besinnlichen Zeit entgegen, die mit weiteren Weihnachtsfeiern eingeläutet wird. So wird am Samstag, 7. Dezember, jeweils um 15 Uhr zur Altenfelder Seniorenweihnachtsfeier in die Mehrzweckhalle und zur Herschdorfer Berchweihnacht in den Gemeindesaal eingeladen. Eine Kinder- und Familienweihnachtsfeier mit Weihnachtsmärchen ist am zweiten Advent um 15 Uhr in der Großbreitenbacher Zweifelderhalle am Vitzberg zu erleben. Der Allersdorfer Weihnachtsmarkt findet am Montag ab 15 Uhr statt.