Schwarzburger Löwe brüllt für Landgemeinde Großbreitenbach

Die Landgemeinde Stadt Großbreitenbach hat jetzt nach ihrer Neugründung nicht nur einen Stadtrat und einen beschlossenen Haushalt für 2020, sondern auch ein Wappen und eine Flagge. Eine vorausgewählte Variante wurde am Dienstag vom Stadtrat beschlossen. Dem vorausgegangen sind mehrere Gesprächsrunden, bei dem der Heraldiker Frank Diemar mit Bürgern verschiedene Entwürfe besprochen hatte. Er entwarf bisher rund 300 Wappen für Gemeinden und Landkreise, darunter auch das für den Ilm-Kreis. Diemar nannte als Voraussetzungen für die Zulassung eines Wappens durch das Landesverwaltungsamt, dass es heraldisch korrekt und einmalig im Freistaat sein müsse. Man habe sich schließlich auf den Schwarzburger Löwen als starkes Motiv geeinigt, er stand in früheren Zeiten für die Fürstentümer Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen.

Der Löwe trage ein Schild, das den Rennsteig und die Schwarza symbolisieren soll. Den Löwen umkreisen zehn Blüten, die für die Mitgliedsgemeinden der Landgemeinde stehen, das sind Allersdorf, Altenfeld, Böhlen, Friedersdorf, Gillersdorf, Großbreitenbach, Herschdorf, Neustadt am Rennsteig, Wildenspring und Willmersdorf. Sie setzen sich aus den ehemaligen Verwaltungsgemeinschaften Großbreitenbach und Langer Berg zusammen. Trotz Wappen der Landgemeinde können die Gemeinden auch weiter ihr bisheriges Ortswappen nutzen, etwa auf Vereinsebene oder als Außendarstellung am Ortseingang. Das gehöre zur Identifikation dazu, sagte Diemar, der auch das Wappen der Landgemeinde Geratal mit fünf Gemeinden und dem Verwaltungssitz in Gräfenroda entworfen hat. Er machte zugleich darauf aufmerksam, dass die Abbildung von Ortswappen in Amtsblättern zu klein sei und wählte dafür die Bezeichnung „Fliegenschiss“.

Der Ortschronist von Großbreitenbach, Rüdiger Wilhelmi, dessen Steckenpferd die Heraldik ist, fand, dass das Wappen zu wenig über die Landgemeinde aussage. Sein Einwand, dass von der Historie aus der Löwe nicht nur eine rote Zunge habe, sondern auch rote Krallen, wurde von den Stadträten angenommen und soll noch im Wappen Berücksichtigung finden. Auch um die Wehrhaftigkeit zu demonstrieren. Eine vorgeschlagene Änderung der Farbe der Flagge in Grün wurde abgelehnt, da es sich bei der ausgewählten Farbe Blau um eine Kontrastfarbe handele, die nicht so leicht zu verwechseln sei. Der historische Beschluss für Wappen und Flagge wurde anschließend einstimmig von den 20 Stadträten gefasst.