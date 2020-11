Schwimmsport mit Leistungsanspruch, aber auch Gesundheitssport will der Verein anbieten.

Ilmenau. Die Gründungsversammlung ist am Donnerstag, 26. November, 17 Uhr, im Hotel Tanne.

Schwimmverein in Ilmenau gründet sich

Der Ilmenauer Verein „Schwimmfreunde“ wird am Donnerstag, 26. November, gegründet. Das öffentliche Treffen mit Vorstandswahl, Verabschiedung von Satzung und Beitragsordnung findet 17 Uhr im Hotel Tanne statt.

Der neue Ilmenauer Schwimmverein wolle sein Augenmerk auf den Schwimmsport legen, mit der Möglichkeit, junge Vereinsmitglieder für die Sportschule in Erfurt zu qualifizieren, was für die Stadt Ilmenau eine besondere Auszeichnung darstelle. Aber auch an die ältere Generation habe man gedacht. Diese sollen im Gesundheitssport ihren Platz finden.

In naher Zukunft ist eine Partnerschaft mit dem Meininger Schwimmverein geplant, die aus einem gemeinsamen Training sowie der Ausrichtung eines 24-Stunden-Schwimmens bestehen soll.