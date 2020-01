Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechs Aussteller und 78 Akteure in Berlin

Der Ilm-Kreis ist auf der 85. Internationalen Grünen Woche vom 17. bis 26. Januar in Halle 20 der Schwerpunkt-Landkreis in der Thüringenhalle. „Wir bieten Originale und Originelles im Ilm-Kreis“, heißt das Motto. Er reiht sich mit sechs Ausstellern und 78 Akteuren auf der Bühne in die Leistungsschau von Landwirtschaft und Ernährung ein, unter anderem mit Fleisch- und Wurstwaren von „Die Thüringer“, Born Senf und Stadtbrauerei Arnstadt. „Wir können im Ilm-Kreis auf den ältesten Nachweis der Rostbratwurst – ein wahres Thüringer Kulturgut – verweisen. Wir pflegen die Tradition der Thüringer Klöße-Herstellung ebenso wie ihre Weiterentwicklung zu Kloßpommes. Wir wahren die Tradition der Buckelapotheker in der Olitätenhauptstadt Großbreitenbach. Im Unesco Biosphärenreservat Thüringer Wald kommen Genuss und Natur zusammen. Und wir leben Vielfalt und Interkultur mit der regional-internationalen Küche von Tanya Harding“, sagte Landrätin Petra Enders (Linke).

All das werde eine Rolle spielen auf der Messe. Vom Rutschenturm, dem Kickelhahn nachempfunden, lassen sich die Flora-Incognita-App der Technischen Universität Ilmenau, der Bob des Traditionsvereines Schlitten und Bob aus Ilmenau, die Neustädter Schwämmklopfer, Johann Sebastian Bach und mehr entdecken. An den Wochenenden stellt sich der Ilm-Kreis auf der Bühne mit Showkochen, Bach-Musical, Katharina Herz, Synchron, Blasmusik vor. Mitarbeiter der Kreisverwaltung werden in Berlin bei der Vorbereitung, Planung, Organisation eingebunden sein, erfuhr unsere Zeitung auf Nachfrage. Täglich würden zwei Mitarbeiter ständig vor Ort sein, die durch wechselnde Kollegen unterstützt werden. Sie wohnen in der Nähe der Messe in Hotels. Der Ilm-Kreis kalkuliert mit 55.000 Euro an Kosten, die sich aus 25.000 Euro Haushaltsmitteln 2020 (beantragt), 20.000 Euro Regionalbudget und 10.000 Euro aus Sponsorenmitteln und Unterstützungen zusammensetzen. Einen Teil der Kosten der Aussteller werden vom Landkreis (Standmiete und Transport) und vom Land Thüringen übernommen.