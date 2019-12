Sechsstellige Summe für Ilmenauer Jugendclubs

Ilmenau. Die Mitglieder des Ilmenauer Sozial- und Gleichstellungsausschuss’ wollen die Finanzierung von Jugendclubs genauer unter die Lupe nehmen. Insbesondere die Eingemeindung von neuen Orten habe ergeben, dass die Einrichtungen finanziell höchst unterschiedlich behandelt werden, sagte Ausschussvorsitzender Karl-Heinz Mitzschke (Die Linke). So erhält etwa der Gehrener Jugendclub „Underground“ einen städtischen Zuschuss in Höhe von 5300 Euro pro Jahr, während für die Jugendarbeit in Langewiesen 17.000 Euro ausgegeben werden, im Fall von Wümbach 6000 Euro oder in Stützerbach 3300 Euro. „Auf den ersten Blick fand ich diese Verteilung ungerecht“, stellte Mitzschke fest. Um konkrete Aussagen treffen zu können, müsse man sich mit der Sache aber erst einmal genauer beschäftigen. Im Gespräch mit den Verantwortlichen wolle man feststellen, wo das Geld reicht und wo nicht – um Ende womöglich eine andere Verteilung vorzunehmen.

Dass die Jugendeinrichtungen so unterschiedlich behandelt werden, lag an der Eigenständigkeit der Orte vor der Gebietsreform. Jede Gemeinde hat dabei ihr eigenes Modell entwickelt und es je nach Bedarf und finanziellen Möglichkeiten umgesetzt. Was alle Clubs eint ist die Tatsache, dass sie von freien Trägern betrieben werden. Man habe erst einmal alle Einrichtungen so übernommen, wie sie bislang auch liefen, erklärte der Leiter des Kultur- und Sozialamts, Nico Debertshäuser. So hatten sich beispielsweise Langewiesen und die frühere Wolfsberggemeinde eine Stelle geteilt und damit mehrere Treffpunkte betreut.

Jugendhaus „Schatoh“ als einzige kommunale Einrichtung

Dabei sind die Kommunen streng genommen gar nicht für den Betrieb von Jugendzentren zuständig. Wie Kämmerer Gerhard Baumgart sagte, sei das zunächst Angelegenheit des Landkreises. Wenn aber Gemeinden zusätzliche Angebote wollten, mussten sie sich an der Finanzierung beteiligen.

Einzige Ausnahme in Ilmenau und den Ortsteilen ist das Jugendhaus „Schatoh“. Die Einrichtung wird vollständig von der Kommune finanziert. Ein Grund für die Sonderstellung waren Auseinandersetzungen zwischen links- und rechtsgesinnten Jugendlichen Mitte bis Ende der 90-er Jahre. Um die Konflikte zu entschärfen, sollte mit dem Jugendhaus ein zusätzliches Angebot gemacht werden. Die um rund 18.000 Euro auf 126.000 Euro gestiegenen Personalkosten in der Einrichtung begründete Debertshäuser mit Tarifanpassungen.

Sollten die Zuschüsse für die Jugendclubs auf den Prüfstand kommen, müsse dabei aber auch der Einzugsbereich der Treffpunkte berücksichtigt werden, fand Stadträtin Madeleine Henflig (Grüne). So reiche etwa die Ausstrahlungskraft des Gehrener „Undergrounds“ bis über Pennewitz hinaus, gab sie zu bedenken.

Laut Haushaltsplanentwurf werden für die Jugendarbeit im nächsten Jahr insgesamt 216.700 Euro ausgegeben. Hinzu kommen noch einmal 60.000 Euro für Sanierungen. Investiert wird das Geld zu jeweils gleichen Teilen in den Einrichtungen „Schatoh“ in Ilmenau, in Langewiesen und in Stützerbach. Für 3000 Euro ist außerdem die Anschaffung einer Hüpfburg geplant.

Leicht erhöht wurde derweil der Zuschuss an das Integrative Kinder- und Jugendhaus KBZ in Ilmenau. Hier stiegen die Zuwendungen um 500 Euro auf jetzt 18.000 Euro pro Jahr.