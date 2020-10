Seilbahn, Doppelschaukel und Tischtennis

Zu einem kleinen Volksfest wurde am Freitag die Übergabe des neuen Spielplatzes im 2018 zum Ilmenauer Ortsteil der Stadt Ilmenau gewordenen Jesuborn. Trotz Pflege konnte man auf dem alten Platz die Vergänglichkeit des Holzes nicht aufhalten. So wurde die Seilbahn erneuert (12.500 Euro), die Tischtennisplatte mit der Pflasterfläche errichtet (3500 Euro), eine Spielkombination und Doppelschaukel aufgestellt (48.500 Euro). Dazu kamen 126 Tonnen Fallschutzsand. Ortsteilbürgermeister Frank Hartung bedankte sich bei der Baufirma „Krumm und Schief“ und dem Sport- und Betriebsamt mit kleinen Aufmerksamkeiten. „Also, ich gehe nachher auch noch druff“, versprach er. Dann nahmen die Kinder die neue Burg in Besitz. (ah)