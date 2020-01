Mit Kindern im Alter von drei bis 15 Jahren soll in Großbreitenbach das richtige Verhalten in Gefahrensituationen geübt werden.

Selbstverteidigung für Kinder in Großbreitenbach

Nach dem Motto „Stopp – bis hierhin und nicht weiter!“ übt Selbstbehauptungstrainerin Mireille Hunger mit Kindern im Jugendzentrum des Vereins Frauengruppe Großbreitenbach das richtige Verhalten in Gefahrensituationen. Ab Samstag, 1. Februar, wird es im Mehrzweckraum des Jugendzentrums der Frauengruppe keinen gewöhnlichen Ruhetag mehr geben. Mireille Hunger will mit Kindern im Alter von drei bis 15 Jahren das richtige Verhalten in Gefahrensituationen üben.

In der ersten Schnupperstunde geht es um Kampfkünste wie Karate und Kickboxen. Ein Thema wird sein, Alarm- und Bauchgefühl zu erkennen und darauf vertrauen. Wie verhalte ich mich, wenn Fremde mich ansprechen? Wo hole ich mir Hilfe? All dies wird intensiv mit den Kindern besprochen und im Rollenspiel geübt. Später kann das Wissen und Können in einem zehnwöchigen Kurs vertieft werden. Beim spielerischen Lernen werden Werte wie Fairness und Disziplin vermittelt. Kampfkunst als Lebensschule bedeutet mehr Sicherheit durch mehr Selbstbewusstsein, verbesserte Fitness, bessere Konzentrations- und Koordinationsfähigkeiten, heißt es in einer Mitteilung der Frauengruppe weiter.

„Das Konzept der Samurai Kids ist systematisch und abwechslungsreich. So bleiben die Kinder bei Laune und lernen durch Erfahren von Erfolgserlebnissen“, erklärt Mireille Hunger. Praxis und Theorie wechseln sich ab. „Wichtig ist, dass die Kinder ihre Grenzen einschätzen können und ihren Körper richtig wahrnehmen“, sagt die Selbstbehauptungstrainerin.

Wer Interesse hat, die Schnupperstunde am 1. Februar mitzumachen, ist herzlich willkommen. Für die Anmeldung zum zehnwöchigen Kurs gibt es sogar einen Karateanzug als Geschenk, die Kursgebühr beträgt 125 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um Anmeldung bei der Frauengruppe Großbreitenbach wird gebeten. Es soll vorerst zwei Gruppen geben, die um 9 und 10 Uhr jeweils samstags trainieren. Falls dem Nachwuchs das Training zusagt, könnte daraus eine stabile Trainingseinheit werden, wie es bisher schon im Bushido Coburg, in Bad Blankenburg und in Rudolstadt der Fall ist.

Samstag, 1. Februar, 9 und 10 Uhr, telefonische Anmeldung unter 036781/ 9418