Seminar in Stützerbach: Was Hunde über ihre Halter wissen

Stützerbach. Das Thüringer Forum für Hund, Mensch & Wolf unter Leitung von Barbara Wardeck-Mohr Fachbuchautorin und Wissenschaftsreferentin, lädt zu einem Workshop „Mensch-Hund-Fachwissen praxisorientiert: Wie wir Hundeverhalten über ein Ethogramm besser verstehen“ ein. Die Veranstaltung ist am Samstag, dem 7. November, von 15 bis 18 Uhr in der Pension Eintracht in Stützerbach, Schleusinger Straße. 118.